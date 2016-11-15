Zvooq подал иск к «Яндексу» на $29 млн

Музыкальный сервис Zvooq подал иск к российской интернет-компании «Яндекс», рассказал «Ведомостям» источник в Zvooq. Представитель «Яндекса» подтвердил это «Ведомостям». «Мы получили уведомление о судебном процессе и крайне удивлены этим иском», - сказала представитель «Яндекса» Ася Мелкумова.

В среду музыкальный сервис должен провести пресс-конференцию, на которой компания пообещала рассказать об иске к «крупнейшей российской публичной корпорации» на сумму в $29 млн. Детали иска представители компании не раскрывают, генеральный директор Zvooq от комментариев отказался.

По словам источника, знакомого с деталями иска, он касается «нарушения письменных договоренностей», NDA, где был прописан запрет нанимать сотрудников Zvooq в течение полугода с момента подписания документа. По словам источника, спустя пару месяцев технический директор Zvooq Константин Рябинин перешел работать в компанию «Яндекс». Сейчас он занимает должность руководителя проектов поиска «Яндекса», указано в его профиле на LinkedIn. А также туда ушла работать руководитель по маркетингу Варвара Семенихина, теперь она руководитель отдела маркетинга в «Яндекс.Музыке».

«Яндекс не нарушал никаких договоренностей со Zvooq, ни о каком переманивании сотрудников речи не идет, - говорит Мелкумова. - К сожалению, мы не можем подробно комментировать взаимоотношения со Zvooq, оно охраняется соглашением о конфиденциальности».

Zvooq входит в структуру Dream Industries (основана в 2009 г.). Также она управляет сервисом для чтения электронных книг Bookmate, образовательной платформой «Теории и практики», центром для стартапов DI Telegraph и онлайн-сервисом Exchang.es. Совладелец Dream Industries Дмитрий Костыгин рассказывал «Ведомостям», что совокупная годовая выручка Bookmate и Zvooq приблизилась к $10 млн. Сейчас 40% акций Zvooq принадлежит Ulmart Holding Inc. еще 25% – у фонда Koshigi бывшего совладельца «Ленты» Августа Мейера и совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, 31% – у основателей и менеджеров сервиса Саймона Данлопа и Виктора Фрумкина, 4% – у финансовых инвесторов, говорил ранее «Ведомостям» представитель Zvooq.

В конце 2012 г. компания Parallels объявила, что заключила «джентльменское соглашение» о непереманивании сотрудников с «Яндексом», Epam, Acronis и «Лабораторией Касперского». Оно подразумевало, что компании не будут «рассылать «письма счастья» на корпоративную почту, прибегать к прямому хантингу через кадровые агентства, вербовать потенциальных соискателей предложениями работы через «Мой Круг», LinkedIn и т. п., писал CNews. Участники соглашения подчеркивали, что это устное неформальное соглашение.

Российские компании порой договариваются между собой о непереманивании сотрудников, но все это неформальные соглашения, юридически их прописать невозможно, поскольку это может трактоваться с точки зрения законодательства как сговор с целью ограничения конкуренции и как ограничение трудовых прав работников, рассуждает управляющий партнер московского офиса хедхантинговой компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. С другой стороны, компании при подготовке к сделке или в рамках партнерского соглашения могут вписать в договор юридически обязывающий пункт о непереманивании сотрудников, указывает он: «Ведь в такой ситуации партнеры получают непосредственный доступ к сотрудникам друг друга, и это еще один способ защищать свои интересы в рамках сделки». Тышковский подчеркивает, что такие пункты относятся к конкретному соглашению или сделке и к конкретным сотрудникам, которые участвуют в такой сделке и работают с партнером. «Однако судебные дела на эту тему мне не известны», - добавил он.