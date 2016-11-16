Zvooq подешевел из-за «Яндекса»

Российская интернет-корпорация «Яндекс» причинила ущерб стартапу Zvooq на сумму в $29 млн, переманив топ-менеджеров в период перезапуска музыкального сервиса, заявили топ-менеджеры музыкального сервиса журналистам.

Музыкальный сервис Zvooq подписал в феврале NDA с «Яндексом», в котором компании прописали пункт о непереманивании сотрудников. «Этот пункт мы обговаривали долго, так как знаем о случаях, когда "Яндекс" хантит сотрудников других компаний. Для нас это было принципиальным моментом, мы отдельно обговаривали пункт, так как мы планировали перезапуск проекта», - сказал генеральный директор Zvooq Михаил Ильичев. По его словам, «Яндекс» нарушил этот пункт NDA, наняв на работу руководителя отдела маркетинга Варвару Семинихину. Теперь она руководитель отдела маркетинга в «Яндекс.Музыке».

Также в «Яндекс» перешел в апреле работать технический директор Zvooq Константин Рябинин, но его компания не включила в иск. «Если мы сможем доказать, что и его уход нанес финансовый ущерб компании, мы включим это в иск», - говорит Ильичев. Сейчас он занимает должность руководителя проектов поиска «Яндекса», указано в его профиле на LinkedIn.

2 августа компания подала иск в суд Лимасола к «Яндексу», потребовав от него $29 млн за нарушение пункта NDA, говорит Ильичев. По его словам, сумму ущерба от действий «Яндекса» оценивали инвесторы музыкального сервиса. Именно на эту сумму сократилась капитализация компании после ухода топ-менеджеров, говорит он. Саму оценку музыкального сервиса он не называет, но всего с 2010 г. инвесторы вложили в сервис $ 25 млн, отметил он. После того как Семинихина перешла в «Яндекс», она начала использовать там те же методы продвижения, что и в Zvooq, например, в сервисе был создан аналогичный раздел «Для водителей», приводит пример Ильичев. Кроме того, «Яндекс» начал использовать аналогичное продвижение в социальных сетях, но «с большими маркетинговыми бюджетами, чем у Zvooq», говорит он. По его словам, других объективных причин для сокращения капитализации не было.

Переход топ-менеджеров совпал с перезапуском приложения Zvooq, говорит представитель музыкального сервиса. По его словам, после этого начали сокращаться как аудиторные показатели, так и показатели выручки Zvooq. При этом аналогичные показатели музыкальных сервисов «Яндекса» в это же время начали расти. «До перехода сотрудников наш сервис рос стабильными темпами».

Сама Семиниха в среду опубликовала пост в Facebook, в котором написала, что «никакого хантинга не было, мы договорились о моем уходе из Zvooq задолго до того, как я подала резюме в «Яндекс». Ильичев это опроверг. Семинихина предупредила об уходе из компании за пять дней до своего увольнения, настаивает он. Вместе с ней, по его словам, ушло несколько сотрудников отдела маркетинга. «Возможно, им было комфортнее работать с Семинихиной», - предположил он. Сколько всего сотрудников ушли из Zvooq, он не говорит, уточняя, что только двое из них перешли на работу в «Яндекс». Какие условия предложил «Яндекс» Семинихиной, ему также неизвестно.

«Яндекс не нарушал никаких договоренностей со Zvooq, ни о каком переманивании сотрудников речи не идет, - говорит Мелкумова. - К сожалению, мы не можем подробно комментировать взаимоотношения со Zvooq, оно охраняется соглашением о конфиденциальности».

Zvooq входит в структуру Dream Industries (основана в 2009 г.). Также она управляет сервисом для чтения электронных книг Bookmate, центром для стартапов DI Telegraph и онлайн-сервисом Exchang.es. Совладелец Dream Industries Дмитрий Костыгин рассказывал «Ведомостям», что совокупная годовая выручка Bookmate и Zvooq приблизилась к $10 млн. Сейчас 40% акций Zvooq принадлежит Ulmart Holding Inc., еще 25% – у фонда Koshigi бывшего совладельца «Ленты» Августа Мейера и совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, 31% – у основателей и менеджеров сервиса Саймона Данлопа и Виктора Фрумкина, 4% – у финансовых инвесторов, говорил ранее «Ведомостям» представитель Zvooq.