Суд снова запретил Максиму Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора РАО

Хамовнический районный суд Москвы запретил Максиму Дмитриеву выполнять обязанности гендиректора Российского авторского общества (РАО), следует из определения суда, с которым ознакомились «Ведомости». Также суд запретил Минюсту и Федеральной налоговой службе (ФНС) вносить в регистрационные документы РАО и в ЕГРЮЛ изменения, основанные на протоколе внеочередной конференции РАО, прошедшей 31 августа 2016 г.

Таким образом, Хамовнический принял обеспечительные меры по основному иску, поданному 14 ноября Лионом Поляком и Рамилем Агишевым. Ответчики по иску – сам Дмитриев, а также организаторы конференции РАО – Игорь Матета, Евгений Кобылянский, Сергей Сашин, Александр Вулых, Алексей Попков.

То, что такой иск подан и обеспечительные меры приняты, «Ведомостям» подтвердил представитель Хамовнического суда. По его словам, в качестве третьего лица в этом деле фигурирует само РАО. Авторы иска требуют признать недействительными решения августовской конференции РАО, уточнил представитель суда.

РАО в курсе, что такой иск подан и приняты соответствующие обеспечительные меры, говорит представитель РАО. Дмитриев сказал «Ведомостям», что еще не получил определение суда. Но когда получит, то сразу же его оспорит.

Это уже второй случай, когда московский суд принимает обеспечительные меры к Дмитриеву. В прошлый раз это случилось в середине октября: тогда аналогичное определение выпустил Хорошевский районный суд Москвы. Правда, на прошлой неделе Мосгорсуд отменил определение Хорошевского суда.

Череда судебных тяжб – результат конфликта вокруг должности гендиректора РАО. Он разгорелся этой осенью, после того как в конце августа авторы, члены РАО, собрали конференцию и сместили гендиректора организации Сергея Федотова с его должности. Также они прекратили полномочия его матери Веры Федотовой (замгендиректора РАО) и полностью переизбрали авторский совет организации. При этом текущий менеджмент РАО (то есть Федотов и его мать) и авторский совет РАО объявили решения конференции незаконными.

Смену руководства РАО авторы объяснили необходимостью изменить политику общества по отношению к выплатам вознаграждения: ранее многие авторы высказывали недовольство тем, что РАО платит им недостаточно за использование их произведений. Кроме того, отмечали участники конференции, Федотов находится под арестом по делу о мошенничестве: МВД обвинило его в выводе из организации имущества на более чем 500 млн руб.

Организаторы августовской конференции еще в сентябре подали документы в Минюст о регистрации Максима Дмитриева в качестве нового гендиректора РАО. Но после запрета судьей Хорошевского суда вносить такие изменения Минюст отказал авторам в регистрации. После того как Мосгорсуд отменил это определение, документы в Минюст были поданы заново, говорит представитель Дмитриева.