Mail.ru Group прекращает доставлять интернет-трафик на Украину

Анастасия Голицына

Mail.ru Group с 20 декабря прекращает доставлять интернет-трафик в точки обмена трафиком на Украине. Об этом сообщили сразу несколько украинских изданий. Так, издание «ЛІГА.net» пишет, что российская компания прислала соответствующие уведомления участникам рынка – в частности, их получили компании UA-IX и Giganet.UA.

Представители этих компаний сказали журналистам, что Mail.ru Group сослалась на дороговизну пропуска трафика и порекомендовала точкам обмена спланировать маршруты трафика с учетом этих изменений. UA-IX оценила экономию Mail.ru Group на доставке трафика на Украину в 50 000 евро в месяц. «При этом альтернативные соединения с Mail.ru, за которые группа ничего не платит, сохранятся», - пишет «ЛІГА.net». Один из анонимных собеседников издания не исключает политических причин отказа от пропуска трафика на Украину.

Представитель Mail.ru Group подтвердил «Ведомостям», что компания прекращает доставлять свой интернет-трафик на точки обмена трафика на Украине. «Мы считаем, что это не повлияет на наших украинских пользователей, поскольку помимо нашего канала между Россией и Украиной существует много других каналов коммерческих операторов», - продолжает он. Решение обусловлено только экономическими причинами, утверждает представитель группы: украинские операторы связи подняли стоимость на некоторые виды услуг с начала этого года больше чем в несколько раз. «Мы готовы организовать каналы связи с любыми украинскими операторами, которые захотят подключиться к нам в наших точках присутствия», - резюмировал он.

Некоторые проекты Mail.ru Group (например почта, соцсети) регулярно отправляют пользователям сервисные sms-сообщения, говорит близкий к группе человек. В частности, именно на sms украинские операторы подняли цены, и чтобы компенсировать эти затраты, мы решили сэкономить на пропуске трафика в этой стране, объясняет собеседник «Ведомостей». Тем более что трафик все равно продолжит туда поступать, но по другим каналам, указал он.