Телекоммуникации

Mail.ru Group прекращает доставлять интернет-трафик на Украину

Причина – повышение цен на некоторые услуги операторов в этой стране, утверждает компания
Mail.ru Group с 20 декабря прекращает доставлять интернет-трафик в точки обмена трафиком на Украине
Mail.ru Group с 20 декабря прекращает доставлять интернет-трафик в точки обмена трафиком на Украине
Е. Разумный / Ведомости

Анастасия Голицына

Mail.ru Group с 20 декабря прекращает доставлять интернет-трафик в точки обмена трафиком на Украине. Об этом сообщили сразу несколько украинских изданий. Так, издание «ЛІГА.net» пишет, что российская компания прислала соответствующие уведомления участникам рынка – в частности, их получили компании UA-IX и Giganet.UA.

Законопроект о регулировании российского сегмента интернета не содержит конкретных норм. Их должно будет установить правительство
Рунет для русских

Представители этих компаний сказали журналистам, что Mail.ru Group сослалась на дороговизну пропуска трафика и порекомендовала точкам обмена спланировать маршруты трафика с учетом этих изменений. UA-IX оценила экономию Mail.ru Group на доставке трафика на Украину в 50 000 евро в месяц. «При этом альтернативные соединения с Mail.ru, за которые группа ничего не платит, сохранятся», - пишет «ЛІГА.net». Один из анонимных собеседников издания не исключает политических причин отказа от пропуска трафика на Украину.

Представитель Mail.ru Group подтвердил «Ведомостям», что компания прекращает доставлять свой интернет-трафик на точки обмена трафика на Украине. «Мы считаем, что это не повлияет на наших украинских пользователей, поскольку помимо нашего канала между Россией и Украиной существует много других каналов коммерческих операторов», - продолжает он. Решение обусловлено только экономическими причинами, утверждает представитель группы: украинские операторы связи подняли стоимость на некоторые виды услуг с начала этого года больше чем в несколько раз. «Мы готовы организовать каналы связи с любыми украинскими операторами, которые захотят подключиться к нам в наших точках присутствия», - резюмировал он.

Некоторые проекты Mail.ru Group (например почта, соцсети) регулярно отправляют пользователям сервисные sms-сообщения, говорит близкий к группе человек. В частности, именно на sms украинские операторы подняли цены, и чтобы компенсировать эти затраты, мы решили сэкономить на пропуске трафика в этой стране, объясняет собеседник «Ведомостей». Тем более что трафик все равно продолжит туда поступать, но по другим каналам, указал он.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике