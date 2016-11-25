Телекоммуникации

Fitch изменило прогноз по Tele2 со стабильного на негативный

Всему виной серьезный уровень долга компании
Fitch изменило прогноз по Tele2 со стабильного на негативный
Fitch изменило прогноз по Tele2 со стабильного на негативный
Е. Разумный / Ведомости

Изменение прогноза по ООО «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) связано с тем, что уровень долга компании в течение следующих двух лет будет выше, чем ожидалось, сообщает Fitch. Запуск компании на московском рынке и активная экспансия в новых регионах оказали ощутимое давление на рентабельность и движение денежных средств, пишет агентство. Способность Tele2 к снижению уровня долга в течение следующих нескольких лет станет ключевым фактором для рейтингов, отмечает Fitch.

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Негативный прогноз компания дает в значительной степени потому, что Fitch ожидает, что сокращение доли заемных средств у Tele2 займет больше времени, чем компания прогнозировала изначально. Агентство отмечает рост скорректированного чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) в 2015 и 2016 гг. выше триггерного уровня к понижению рейтинга в 4,5x.

Негативный прогноз также отражает усиление конкуренции на российском рынке, так как остальные сотовые компании активно реагируют на экспансию конкурента и его работу в Москве, отмечает директор аналитической группы по сектору телекоммуникационных компаний Fitch Слава Бунько. Он также говорит, что операционные показатели компании мождно считать очень хорошими: 2 млн абонентов в Москве - это хороший результат, двузначными темпами растет выручка.

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Накануне Tele2 сообщила, что больше не будет раскрывать свои финансовые показатели какое-то время. Однако «Ведомости» узнали, что выручка Tele2 в III квартале 2016 г. выросла на 14-14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это самый впечатляющий результат оператора за 2015–2016 гг. Выручка «Т2 РТК холдинга» в 2015 г. в основном падала, а в этом росла, но не такими быстрыми темпами. Кроме того, Tele2 – единственный из операторов «большой четверки», кто продемонстрировал рост в III квартале. У МТС в России выручка упала на 0,8%, у «Мегафона» – на 0,1%, у «Вымпелкома» – на 1,6%. А если очистить этот показатель от доходов от продажи смартфонов и другого оборудования, снижение получится еще больше.

Близкие к Tele2 люди говорят, что именно это публичное обсуждение вызывает неодобрение владельцев, которое затем изливается на менеджмент.

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По данным, полученным «Ведомостями» от одного из партнеров Tele2, у оператора на конец III квартала было 39,5 млн абонентов – это на 600 000 абонентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 4 млн (11,27%) – чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в Москве у оператора около 2,3 млн абонентов. Получается, что выручка оператора за год выросла более существенно, чем абонентская база, а значит, вырос и среднемесячный счет одного абонента (ARPU).

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Представитель Tele2 говорит, что показатели компании находятся в рамках обещаний. Компания будет работать над снижением уровня долга и улучшением операционных показателей, добавил он.

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