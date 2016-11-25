Fitch изменило прогноз по Tele2 со стабильного на негативный

Изменение прогноза по ООО «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) связано с тем, что уровень долга компании в течение следующих двух лет будет выше, чем ожидалось, сообщает Fitch. Запуск компании на московском рынке и активная экспансия в новых регионах оказали ощутимое давление на рентабельность и движение денежных средств, пишет агентство. Способность Tele2 к снижению уровня долга в течение следующих нескольких лет станет ключевым фактором для рейтингов, отмечает Fitch.

Негативный прогноз компания дает в значительной степени потому, что Fitch ожидает, что сокращение доли заемных средств у Tele2 займет больше времени, чем компания прогнозировала изначально. Агентство отмечает рост скорректированного чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) в 2015 и 2016 гг. выше триггерного уровня к понижению рейтинга в 4,5x.

Негативный прогноз также отражает усиление конкуренции на российском рынке, так как остальные сотовые компании активно реагируют на экспансию конкурента и его работу в Москве, отмечает директор аналитической группы по сектору телекоммуникационных компаний Fitch Слава Бунько. Он также говорит, что операционные показатели компании мождно считать очень хорошими: 2 млн абонентов в Москве - это хороший результат, двузначными темпами растет выручка.

Накануне Tele2 сообщила, что больше не будет раскрывать свои финансовые показатели какое-то время. Однако «Ведомости» узнали, что выручка Tele2 в III квартале 2016 г. выросла на 14-14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это самый впечатляющий результат оператора за 2015–2016 гг. Выручка «Т2 РТК холдинга» в 2015 г. в основном падала, а в этом росла, но не такими быстрыми темпами. Кроме того, Tele2 – единственный из операторов «большой четверки», кто продемонстрировал рост в III квартале. У МТС в России выручка упала на 0,8%, у «Мегафона» – на 0,1%, у «Вымпелкома» – на 1,6%. А если очистить этот показатель от доходов от продажи смартфонов и другого оборудования, снижение получится еще больше.

По данным, полученным «Ведомостями» от одного из партнеров Tele2, у оператора на конец III квартала было 39,5 млн абонентов – это на 600 000 абонентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 4 млн (11,27%) – чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в Москве у оператора около 2,3 млн абонентов. Получается, что выручка оператора за год выросла более существенно, чем абонентская база, а значит, вырос и среднемесячный счет одного абонента (ARPU).

Представитель Tele2 говорит, что показатели компании находятся в рамках обещаний. Компания будет работать над снижением уровня долга и улучшением операционных показателей, добавил он.