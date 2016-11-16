Абоненты МТС и Tele2 смогут звонить и принимать звонки через WiFi по домашним тарифам

Сразу два российских оператора – МТС и Tele2 – во вторник заявили о запуске сервисов WiFi Calling, позволяющих совершать обычные звонки с мобильного телефона через WiFi-соединение, когда сигнал сети оператора слаб или отсутствует или находясь за рубежом.

МТС запустила сервис в партнерстве с Samsung Electronics, и он работает лишь на двух моделях Samsung – Galaxy S7 и S7 edge. Пользователи этих смартфонов, однажды настроив их, смогут звонить, автоматически используя WiFi, при наличии подключения. Список устройств, использующих эту технологию, планируется расширять. Samsung в следующем году планирует продать 2 млн устройств с такой функцией, заявил глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф (его слова приводит «Интерфакс»). Представитель МТС Дмитрий Солодовников говорит, что оператор будет вести переговоры и с другими вендорами: так, МТС технически готова запустить сервис на смартфонах Apple.

Чтобы воспользоваться сервисом Tele2, который будет запущен до конца ноября, нужно будет скачать специальное приложение. Зато оно работает абсолютно на всех смартфонах, отмечает представитель Tele2 Константин Прокшин. Человек, близкий к оператору, говорит, что в будущем Tele2 планирует договариваться с вендорами о том, чтобы сервис автоматически включался при подключении смартфона к сети WiFi.

Принципиальное отличие WiFi Calling от существующих сервисов для звонков и обмена сообщениями заключается в том, что вызов идет через сотовую сеть мобильного оператора: WiFi-роутер выполняет функцию базовой станции оператора, говорит Солодовников. Прокшин объясняет: звонок сначала проходит по IP-сети, а затем на операторскую сеть.

Посоревнуется с WhatsApp Vimpelcom Ltd., материнская компания «Вымпелкома», выпустит мессенджер Veon. Приложение позволит абонентам операторов, входящих в холдинг, совершать звонки, обмениваться видео, а также текстовыми сообщениями, как в обычных мессенджерах, но операторы не будут взимать с абонентов плату за его трафик.

Звонки через WiFi даже при подключении за рубежом и МТС, и Tele2 будут рассматривать как домашние. При этом, если пользователь подключен к пакетному тарифному плану, количество выговоренных им при помощи WiFi минут просто вычитается из пакета, отмечают представители обоих операторов.

Если во время разговора абонент оказывается вне зоны действия WiFi, он не переключается автоматически на сотовую сеть и звонок прерывается, говорит Прокшин. И если для домашней сети это минус, то для международного роуминга – плюс, замечает он, так как абонент может незаметно для себя выйти из WiFi-сети и если бы разговор продолжился в сотовой сети, то тарифицировался бы по соответствующему роуминговому тарифу.

Похожие функции для сети «Мегафона» обеспечивает его приложение eMotion – оно работает со всеми моделями смартфонов, планшетов и ноутбуков, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. Приложение, по ее словам, позволяет абонентам звонить из любой точки мира через WiFi или мобильный интернет. Минута разговора с абонентом «Мегафона» будет стоить пользователю eMotion 0,8 руб., с абонентами других российских операторов – 1,5 руб. «Мегафон» не раскрывает никаких результатов работы сервиса.

«Вымпелком» также работает над реализацией этой технологии в своей сети, но пока количество поддерживающих эту технологию смартфонов в сетях российских операторов довольно ограниченно, говорит представитель оператора Анна Айбашева. При этом, по ее словам, вендоры не стремятся добавлять WiFi Calling на своих устройствах.

Говоря о влиянии технологии на доходы операторов, Айбашева отмечает, что операторы сейчас стоят перед необходимостью смены модели ценообразования, когда стоимость услуг связи все больше определяется не стоимостью минуты разговора, а стоимостью мегабайта. Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что операторы вынуждены конкурировать между собой, а теперь еще и с интернет-сервисами, поэтому они запускают подобные сервисы.

Такие операторские продукты являются очень нишевыми и вряд ли составят серьезную конкуренцию привычным мессенджерам, говорит владелец компании OMMG Technology (разработчик мессенджеров) Сергей Кравцов. Опыт «Мегафона» в этой сфере показал, что в основном такие решения используют корпоративные клиенты и абоненты, которые находятся в зонах слабого приема сети, а также в роуминге, замечает он. В большинстве же случаев абоненты пользуются для этого популярными мессенджерами, заключает Кравцов.

Аналитик Telecomdaily Илья Шатилин говорит, что основное достоинство подобных технологий в том, что они позволяют использовать WiFi-роутер как базовую станцию и разгружать сети операторов – причем как радиочасть, так и магистральные каналы.