Vimpelcom Ltd. запускает собственный мессенджер Veon

Итальянский оператор Wind, принадлежащий совместному предприятию Vimpelcom Ltd. с гонконгским Hutchison, выпустил для своих абонентов бесплатный мессенджер Veon, пишет Reuters. Этот сервис будет также работать на объединенной сети совместного предприятия Wind/Three Italia.

Приложение позволяет абонентам оператора совершать звонки, обмениваться видео, а также текстовыми сообщениями – так же как WhatsApp или Viber. Разница только в том, что пользователи Veon не будут платить оператору связи за трафик мессенджера, пишет Reuters. Итальянский оператор пока только тестирует приложение, но к концу 2017 г., рассчитывает Vimpelcom Ltd., Veon будет доступен для более чем 200 млн клиентов Vimpelcom на более чем 10 рынках, сообщает агентство со ссылкой на гендиректора Vimpelcom Ltd. Жан-Ива Шарлье. «Мы считаем, что мы находимся в авангарде процесса трансформации отрасли», – цитирует его Reuters.

Два человека, знакомых с деталями проекта, рассказали «Ведомостям», что Veon будет запущен в том числе и в России. Главная цель запуска сервиса – сокращение оттока клиентов, знает один из собеседников. По его словам, Vimpelcom, разрабатывая этот продукт, ориентировался на опыт оператора Turkcell, чье приложение BiP завоевало большую популярность.

В начале ноября Turkcell сообщила в квартальном отчете, что ее приложение BiP завоевывает популярность по всему миру, включая Европу и США: оно было загружено более 10 млн раз в 192 странах мира. При этом число загрузок за пределами Турции превысило 1 млн.

Запуск подобных сервисов – часть глобальной цифровой стратегии Vimpelcom, пишет Reuters. Оператор, по словам Шарлье, планирует зарабатывать не на продаже традиционных телекоммуникационных услуг, а на кооперации с крупными интернет-компаниями, такими как Uber.

Россия выбрала мессенджеры По данным «Мегафона», приведенным в издании The Village, его российские абоненты пользуются в основном мессенджером WhatsApp – 47,6% абонентов, пользующихся мессенджерами, 39,7% пользуются Viber, 17,9% – Skype.

Ранее один из топ-менеджеров Vimpelcom Ltd. пояснял, что компания стремится к тому, чтобы 30–40% ее доходов приносил нетрадиционный бизнес, например мобильно-финансовые сервисы. Фактически банки могут стать трубой, предоставляя только банковскую лицензию, а операторы – клиентов, говорил тогда собеседник «Ведомостей». Кроме того, он рассказывал, что оператор также может зарабатывать на продаже таргетированной рекламы, поскольку он хорошо знает своих абонентов и может выделить среди них тех, кому была бы интересна реклама той или иной тематики.

Российские операторы в большинстве своем тоже предлагают своим клиентам похожие сервисы. Tele2, например, уже обнулила трафик в WhatsApp и соцсетях для своих абонентов, использующих три самых «тяжелых» тарифа.

Для большинства абонентов «Мегафона» звонки внутри сети и так бесплатные и для этого не нужно устанавливать какое-либо новое приложение, отмечает его представитель Юлия Дорохина. В мае этого года компания запустила сервис eMotion, который позволяет звонить и отправлять сообщения через интернет из любой точки мира даже тем пользователям, у которых это приложение не установлено. Оно работает как через WiFi, так и через мобильный интернет. Среди ключевых преимуществ сервиса eMotion – единый мобильный номер (абоненту не надо создавать дополнительные аккаунты и сообщать логин).

Данные о количестве пользователей eMotion «Мегафон» не раскрывает. Пользователями этого сервиса в мае 2016 г. автоматически стали бывшие пользователи другого приложения «Мегафона» – запущенного в 2011 г. «Мультифона», аналогичного Skype. Его пользователей перевели на новый сервис – eMotion, говорит Дорохина. По ее словам, в конце 2015 г. у «Мультифона» было больше 1 млн пользователей (всего «Мегафон» обслуживал 76,6 млн абонентов по итогам II квартала 2016 г.).

МТС год назад запустила RCS-приложение для обмена сообщениями и звонками – МТС Connect. По словам представителя оператора Дмитрия Солодовникова, это приложение пользуется популярностью у абонентов – ежемесячно число пользователей растет в среднем на 15%. Трафик передачи данных в этом приложении не тарифицируется, а голосовые вызовы абоненты совершают по домашним тарифам. Для пользователей тарифов линейки Smart, за исключением Smart Mini, и при звонках через МТС Connect количество включенных в пакет минут удваивается. В условиях популярности пакетных тарифов значительных преимуществ в бесплатных вызовах через приложение для абонентов нет, считает Солодовников. Оператору приложение позволяет снижать отток клиентов в ОТТ-сервисы.

В мире пока нет примеров суперуспешных операторских мессенджеров – в основном это продукты интернет-компаний, рассуждает аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Он приводит в пример японское приложение Line и корейское Cacao talk. Эти сервисы монетизируются при помощи сотрудничества со службами доставки, финансовыми организациями. Каким может быть способ монетизации в случае с оператором, не ясно, констатирует аналитик.