Мировой рынок смартфонов почти не растет

В 2016 г. поставки смартфонов на мировой рынок вырастут всего на 0,6% до 1,45 млрд штук - такие предварительные итоги подвела IDC. В 2015 г. поставки выросли на 10,5%, следует из отчета. Рост происходит в основном за счет аппаратов с поддержкой LTE: их отгрузки в 2016 г. должны вырасти на 21,3% до 1,17 млрд шт., говорится в отчете IDC. Рост этот происходит в основном за счет рынков Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, утверждают его авторы.

В 2015 г. только 66% поставляемых туда аппартов поддерживали 4G, а в 2016 г. - уже 77%. Долгое время на развивающихся рынках тарифы на сотовую связь четвертого поколения были значительно выше, чем на 3G, 4G-аппараты также были дороги, отметила замдиректор по исследованиям рынка мобильных устройств IDC Меллиса Чау. Изменения на развивающихся рынках происходят быстро - например, в Индии, где оператор Reliance Jio агрессивно пытается встряхнуть рынок, раздавал бесплатные sim-карты 4G и начал продажи собственных недорогих 4G-аппаратов, отмечает она.

В России темпы роста рынка смартфонов пока на порядок выше мировых: за первые девять месяцев 2016 г. российские ритейлеры зафиксировали продажи на 6% аппаратов больше, чем годом ранее. Это следует из отчета «Евросети». Правда, в январе - сентябре 2015 г. из-за кризиса продажи аппаратов просели год к году на 5,3%. По оценке МТС, рынок смартфонов в России в 2016 г. вырастет год к году на 3,5% в штуках и на 25,4% - в деньгах, при этом сегмент LTE-смартфонов в натуральном выражении увеличится почти вдвое.

Рынок LTE-смартфонов в натуральном выражении вырастет почти в два раза, а доля LTE-смартфонов от общего количества проданных смартфонов составит в 2016 г. почти 54% против 26% в 2015 г., прогнозирует представитель МТС Дмитрий Солодовников.

В 2016 г. в России будет продано 26-26,5 млн аппаратов против 25,5 млн годом ранее, прогнозирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, стагнация мирового рынка смартфонов связана с насыщением рынка смартфонов в развивающихся странах: рост продаж в них все слабее компенсирует спад в развитых. Также растет срок службы смартфонов среднего и высокого ценового сегмента: пользователи меняют их уже не раз в год, а раз в два-три года, утверждает Муртазин. Наконец, спад спроса на смартфоны связан с кризисом на развивающихся рынках, считает он. По мнению Муртазина, пока в России нет такого падения рынка смартфонов, как, например, в Европе, но уже нет такого роста продаж, как в Африке.

В 2016 г. штучные продажи смартфонов растут за счет отдельных категорий устройств: например, широкоэкранных смартфонов (фаблетов), отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов. По итогам 2016 г. доля LTE-смартфонов превысит 50% от общих продаж смартфонов в штуках в России: этому способствует рост их ассортимента и снижение цен на них, считает он.

Рост рынка замедляется, поскольку пользователи покупают, как правило, уже не первый, а второй-третий смартфон - а такое устройство, в большинстве случаев, стоит дороже, чем первый аппарат, поэтому и меняют его реже, рассуждает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Кроме того, продажи смартфонов снижаются из-за того, что операторы в развитых странах отказываются от их дотационных продаж, отмечает он. Что касается сегмента LTE, то вряд ли можно говорить о его росте отдельно от остального рынка: модельные ряды производителей эволюционируют и аппаратов, поддерживающих только 3G, становится все меньше, объясняет Ладыгин. По его прогнозу, спад продаж смартфонов, вызванный этими причинами, ждет Россию в ближайшие годы, но он будет компенсирован ростом рынка в денежном выражении.