Минкомсвязи поможет разработчикам деньгами

Минкомсвязи намерено представить на заседании правительства 1 декабря проект постановления о создании Российского фонда информационных технологий и передаче ему акций Росинфокоминвеста. Это следует из документов, подготовленных Минкомсвязи к заседанию (с копией ознакомились «Ведомости»). Информацию подтвердил федеральный чиновник.

Этот фонд будет финансировать производителей программных тиражных продуктов и общесистемного программного обеспечения (корпоративных и мобильных операционных систем, систем управления базами данных, средств управления облачной инфраструктурой и визуалицией), а также мероприятия по поддержке экспорта российского софта, говорится в пояснительной записке к проекту постановления о создании фонда. Проект создания такого фонда поддержало Минобрнауки, говорится также в документах. Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Росимущество представили свои замечания к нему.

Замечания всех ведомств, кроме Минфина, были учтены и обсуждались на согласительном совещании по проекту еще весной, отмечает министр связи Николай Никифоров. Минфин в совещании не участвовал, говорит он. Минфин счел создание такого фонда нецелесообразным, поскольку он дублирует существующие институты развития, сообщали ранее «Ведомости». Об этом министерство писало в докладе президенту России Владимиру Путину в конце июля. С Минфином были солидарны аудиторы Счетной палаты. В России уже есть такие институты развития IT-технологий, как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), фонд «Сколково», Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив, IT-фонд самого Министерства связи – «Росинфокоминвест», говорилось в приложении к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие.

В пояснительной записке к проекту постановления о создании фонда Минкомсвязи признает, что фондов поддержки в сфере технологий создано достаточно много. Но ведомство провело подробный анализ отрасли и выяснило, что «действующие институты развития поддерживают проекты, абсолютное большинство которых не связано с теми отраслями, которые планирует развивать фонд, – в частности, речь идет о тиражном и общесистемном софте».

Министерство предлагает направить в фонд субсидию на сумму 500 млн руб. из бюджета 2016 г. Это значительно меньше, чем планировалось изначально: в начале марта правительство готово было выделить на поддержку российских программистов 5 млрд руб. Размер фонда уменьшился из-за затянувшегося принятия решения и дефицита бюджета текущего года, заявлял ранее агентству «Интерфакс» Николай Никифоров. Финансировать проекты, направленные на разработку и продвижение российского софта, ведомство Никифорова будет путем предоставления займов на льготных условиях, отмечается в пояснительной записке: сумма займа – от 30 до 300 млн руб., срок займа – до 5 лет.

Гендиректор компании «Новые облачные технологии» (производит офисные решения для работы с документами «Мой офис») Дмитрий Комиссаров считает, что поддержка фонда пригодилась бы не только начинающим разработчикам. Создание тиражных программных продуктов требует миллионных вложений и многолетней работы, подчеркивает он. Любая помощь в таких условиях может быть полезна, считает он. Будут ли сами «Новые облачные технологии» прибегать к помощи фонда, зависит от условий, которые он предложит, отмечает Комиссаров.

Председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий говорит, что идея фонда хороша, но вопрос в реализации. В данный момент конкурентная среда в России, по его мнению, практически отсутсвует: все крупнейшие заказчики на российском рынке предпочитают сами, внутри себя разрабатывать программные продукты, расширяя штат, отмечает Мацоцкий. Поэтому не ясно, кому именно пригодилась бы помощь фонда. За последние годы в России появились единицы новых разработчиков таких продуктов, добавляет эксперт. Он считает неэффективность главным риском при создании такого фонда.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.