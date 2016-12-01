Телефоны Nokia возвращаются на рынок

Новые смартфоны Nokia, работающие под операционной системой Google Android, появятся в продаже в первом полугодии 2017 г. Это следует из сообщения финской НMD Global, которой принадлежат права на использование бренда Nokia для мобильных устройств. Производить их будет FIH Mobile Ltd., подразделение тайваньского производителя электроники (на его мощностях, в частности, собирают Apple iPhone).

Что за устройства появятся на рынке в следующем году, представители НMD не говорят. В первой половине 2017 г. Nokia вернется и в Россию, обещают гендиректор НMD Арто Нумелла и ее президент Флориан Зайхе. Новая продукция будет основана на традиции Nokia делать «телефоны для всех», новые смартфоны также будут рассчитаны на все категории потребителей, уверяет он.

В 2000 г. Nokia была крупнейшим мировым производителем мобильных телефонов. В 2000 г., когда капитализация компании превышала $300 млрд, Nokia занимала около трети мирового телефонного рынка. Но во второй половине прошлого десятилетия доля Nokia начала резко снижаться - в частности потому, что финский производитель не смог адаптироваться на рынке бесклавиатурных смартфонов нового поколения (первым получившим широкую известность устройством такого типа стал Apple iPhone, появившийся в 2007 г.). Из первой пятерки производителей смартфонов по отгрузкам на мировой рынок по версии IDC она исчезла в III квартале 2012 г., по итогам 2013 г. Gartner отвела ей менее 1% мирового рынка смартфонов.

В 2014 г. Nokia продала свое мобильное подразделение Microsoft всего за $7,2 млрд. А весной 2016 г. мобильный бизнес Foxconn и HMD, созданная бывшими сотрудниками Nokia, Microsoft и HTC, выкупили ее у Microsoft за $350 млн. По условиям соглашения между Foxconn, НMD и Nokia Technologies (после продажи телефонного подразделения - компании по производству сетевого оборудования) HMD получила на 10 лет эксклюзивную глобальную лицензию на продажу, маркетинг и дистрибуцию мобильных устройств Nokia, имея при этом доступ к производственным и инженерным ресурсам, а также к цепочке поставок Foxconn. Nokia, в свою очередь, получает лицензионные отчисления, связанные с использованием ее бренда и интеллектуальной собственности.

Microsoft продолжит развивать Windows 10 Mobile и поддерживать телефоны Lumia, а также телефоны партнеров, использующих Windows, следует из опубликованного ранее сообщения Microsoft.

В России максимальную долю рынка, около 26%, Nokia занимала в 2007 г., вспоминает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. К моменту закрытия сделки с Microsoft в 2014 г. ее доля снизилась до 9%, утверждает он. По его подсчетам, сейчас под брендом Nokia в России продается около 3% кнопочных телефонов, а смартфоны под маркой Lumia занимают «значительно менее 1%» рынка этих устройств. В России бренд Nokia любят - Россия станет одним из ключевых рынков для новых смартфонов Nokia, заявил Зайхе «Ведомостям». По словам Зайхе, сейчас HMD обсуждает вопрос о продажах своих устройств с российскими ритейлерами - конкретные компании он не назвал.

Представители ритейлеров, опрошенные «Ведомостями», затруднились назвать сроки появления перезапущенной Nokia в России. Предварительно вопрос обсуждался с организаторами проекта, но пока никакой конкретики нет, отмечает источник, близкий к «Евросети». МТС ведет переговоры со всеми участниками перезапуска бренда Nokia, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. Когда устройства будут выпущены и будут известны их параметры, будет рассматриваться вопрос о начале их продаж, утверждает он.

К планам перезапуска бренда Nokia Муртазин относится скептически. Бренд успели подзабыть, а новые смартфоны, судя по всему, не будут ничем заметно отличаться от других аппаратов на Android, считает он.

Чтобы стать заметным участникам рынка смартфонов, обновленной Nokia надо предложить покупателям функции и возможности, которых нет в других аппаратах на Android, а в то, что такое произойдет, верится с трудом, отмечает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. По его словам, относительно успешным перезапуск может быть в случае, если Nokia окажется лучше по соотношению цены и качества, чем смартфоны конкурентов, в частности китайских компаний. В России Nokia может поддержать база лояльных приверженцев бренда, которая все еще велика, считает Ладыгин. По его прогнозу, в штучных продажах смартфонов в России новая Nokia могла бы занять 2-3%.

Бренд Nokia в России еще помнят, однако очень важно, с какими конкретными предложениями Nokia вернется, считает директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков.

Устройства Nokia вызовут интерес у российских покупателей — бренд, по сути, не уходил с российского рынка смартфонов, считает представитель «Связного» Сергей Тихонов. По данным «Связного», по итогам 2012-2015 гг. смартфоны Nokia, а затем и гаджеты Microsoft входили в топ-5 самых популярных брендов «умных» телефонов в России, отмечает он.

Представители Foxconn пока не ответили на запрос «Ведомостей».