«Ростелеком» готов заплатить 1,8 млрд рублей за спутниковую связь

Спутниковый интернет пока используется в основном там, где ему нет альтернативы

«Ростелеком» готов заплатить 1,85 млрд руб. за оказание услуг связи, следует из документов закупки на сайте госоператора. За эту сумму подрядчик должен в течение трех лет предоставлять «Ростелекому» каналы связи для виртуальных частных сетей (Virtual Private Network, VPN), выделенные каналы цифровой связи и интернет-услуги. Каналы связи нужны будут госоператору в отдаленных местах: закупочная документация среди прочего предусматривает, что установку каналов связи, возможно, придется производить на расстоянии более 1000 км от центра региона, причем есть вероятность, что до места можно будет добраться только «на вертолете, водном или гужевом транспорте».

Речь идет об услугах спутниковой связи, говорит представитель госоператора Андрей Поляков. Они нужны «Ростелекому», если у госоператора появляется корпоративный клиент, которому виртуальную частную сеть приходится строить через спутниковые каналы, поскольку он находится вне зоны доступа к волоконно-оптическим линиям связи самого «Ростелекома». Технология VPN позволяет объединить удаленные офисы компании через интернет в единую защищенную корпоративную сеть с полным спектром телекоммуникационных услуг. Обычно услугой пользуются крупные корпорации, имеющие разветвленную территориальную структуру, говорится в материалах «Ростелекома».

Столь крупная сумма в 1,85 млрд руб. объясняется тем, что это рамочная закупка и, кроме того, договор на оказание услуг связи будет заключаться сразу на три года, говорит Поляков. Чтобы не заключать каждый раз новые договоры, оператор оформляет рамочный договор, чтобы зарезервировать деньги под возможные проекты, объясняет он.

Скромный размер По оценке компании «ТМТ консалтинг», в 2015 г. российский рынок спутникового интернета (VSAT) составил около 7 млрд руб. – в первую очередь за счет доходов от подключения крупных компаний и госорганизаций. Сегмент физлиц занимает на нем очень небольшую долю.

Потенциального подрядчика «Ростелеком» может найти в собственной структуре – предоставлением спутникового доступа в проектах госоператора обычно занимается его «дочка» «РТКомм.ру». Законодательные требования таковы, что искать подрядчика «Ростелеком» должен через открытый запрос предложений, говорит Поляков. В 2015 г. выручка «РТКомм.ру» составила 3,9 млрд руб. Таким образом договор с материнским «Ростелекомом» может принести компании около 16% ее годовой выручки.

Доходы госоператора от виртуальных сетей в 2015 г. составили 19,7 млрд руб. и по сравнению с 2014 г. не изменились. Таким образом на оплату договора по предоставлению спутникового доступа для VPN «Ростелеком» готов потратить почти 10% выручки от этой услуги.

Сумма закупки в самом деле очень большая, но нужно учитывать, что предусмотренные техзаданием каналы VPN L2 и VPN L3 – это весьма мощные каналы, которые требуют большого наземного оборудования, телепортов, говорит гендиректор спутникового оператора Altegrosky Сергей Пехтерев. Строительство телепортов требует инвестиций и времени – подготовка к участию в таком тендере, создание необходимой инфраструктуры займут у спутникового оператора примерно полгода. Таким образом, в этом тендере компании «РТКомм.ру» фактически нет альтернативы, но законодательство, видимо, требует проведения открытой закупки, предполагает Пехтерев. Если бы «Ростелеком» был частной компанией, он бы, вероятно, закупал услугу напрямую, заключает он.

Будет ли «РТКомм.ру» принимать участие в тендере, представитель этого оператора не говорит. Компания традиционно стремится к участию во всех объявляемых тендерах на предоставление услуг спутниковой связи на конкурсных условиях с соблюдением требований российского законодательства, уточняет он.