Москва сделала скидку на размещение оборудования сотовых операторов

Мэрия Москвы пересмотрела ставки на аренду инфраструктуры для размещения базовых станций на объектах муниципальной недвижимости. Это следует из постановления городского правительства. В среднем ставки снизились на 40-50%, говорит представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. Например, средняя ставка на размещение типовой базовой станции (площадка 1-10 кв. м, четыре стойки с антеннами между Третьим транспортным и Садовым кольцом) составляет 25 875 руб. в месяц против примерно 50 000 руб. ранее, рассказывает она. Насколько арендная плата операторов уменьшится в абсолютном выражении, она сказать затруднилась. По подсчетам, которые приводил ДИТ ранее, по старым тарифам операторы должны были за аренду городской инфраструктуры 300-400 млн руб. в год.

По данным ДИТ, сейчас город сдает в аренду сотовым операторам площадки на 560 зданий и почти 3000 опор двойного назначения (это модернизированные столбы освещения ГУП «Моссвет», на которых размещаются и базовые станции). Примерно 1500 базовых станций установлены на зданиях – именно их и коснется скидка, уточняет Новикова.

Расходы операторов на аренду площадей под размещение базовых станций на муниципальной недвижимости в перспективе одного года сократятся примерно наполовину, посчитал источник, близкий к одному из операторов.

Московские власти стали упрощать условия для размещения базовых станций операторов на городских объектах с конца 2012 г. До 2015 г. условия аренды определялись индивидуально на каждом объекте, а в прошлом году мэрия утвердила единую тарифную сетку для все арендуемых объектов. По оценке ДИТ, это сократило сроки установки оборудования и сэкономило затраты на экспертизу, которая раньше была обязательной. Москву поделили на четыре тарифные зоны для операторов: территория в пределах Садового кольца (самый дорогой тариф), между Садовым и Третьим транспортным кольцом, от Третьего транспортного до МКАД и отдельный, самый низкий, тариф для Зеленограда, других районов за МКАД и новой Москвы. В зависимости от расстояния до центра по старым тарифам аренда под оборудование 5 кв. м муниципальной недвижимости обходилась операторам (при размещении на крыше от одной до четырех антенн) в 23 750-47 500 руб. в месяц. Сотрудники сотовых операторов, опрошенные ранее «Ведомостями», сетовали, что муниципальные тарифы заметно выше рыночных. Операторы просили ДИТ сократить их на 10-15%, рассказывал один из них.

За то время, которое прошло с момента унификации тарифа, конъюнктура рынка аренды недвижимости изменилась, утверждает Новикова. Стоимость аренды снизилась в том числе из-за выхода четвертого оператора. Кроме того, скидка – способ поддержки рынка перед началом строительства сетей пятого поколения, отмечает Новикова. Новые ставки могут потянуть за собой и тарифы на коммерческие площадки, для которых городские тарифы служат ориентиром, считает сотрудник ДИТ. Следующей мерой поддержки рынка станет отмена разрешения на строительства для установки базовых станций, напоминает он.

Каждое новое поколение связи требует все более плотного покрытия и дефицит площадей для размещения оборудования будет только усугубляться, прогнозирует Новикова. По оценке ДИТ, в перспективе нескольких лет операторам может потребоваться в 5 раз больше сайтов для базовых станций.

«Вымпелком» приветствует решение московского правительства и надеется, что это поможет повысить качество сервисов для московских абонентов, говорит представитель оператора Анна Айбашева.

После снижения тарифы на размещение базовых станций на объектах муниципальной недвижимости соответствуют рыночным, сопоставимы со стоимостью аренды на коммерческих объектах, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Такое решение будет способствовать повышению качества связи в Москве, считает он.

Помимо площадок для базовых станций в Москве много других объектов муниципальной инфраструктуры, необходимой операторам: канализация, большая часть которой управляется казенным предприятием «Межотраслевой производственно-технический центр» (МПТЦ), технические этажи муниципальных домов, их кровли и коммуникации внутри подъездов, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Тарифы на доступ в канализацию МПТЦ (сейчас это 4,5 руб. за 1 м в месяц) также можно было сократить: разумная цена – около 2 руб. в месяц, рассуждает он. Доступ к инфраструктуре муниципальных домов стоит провайдерам 200-700 руб. месяц, и эти тарифы нигде не закреплены – разумно было бы ввести единую тарифную сетку для городских структур, обслуживающих эти дома, считает Мирзабеков.