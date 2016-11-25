ФАС проверит МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele 2 на роуминговые тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы сотовым операторам МТС и «Мегафон». Проверки ведомство начало в связи с заявлениями компаний о повышении роуминговых тарифов. Об этом ТАСС сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

По ее словам, «Вымпелком» и Tele2 также получат запросы от антимонопольной службы. В том случае, если операторы захотят повысить тарифы, они должны будут предоставить ведомству обоснования своих действий.

До 5 декабря операторы должны представить ответ.