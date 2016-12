Рынок мобильных приложений достигнет $166 млрд в 2017 году

Мировой рынок мобильных приложений вырастет в 2017 г. на 28,6% до $166 млрд, следует из отчета аналитической компании App Annie. Из них $65 млрд – траты пользователей на покупки приложений и подписки, а еще $101 млрд – расходы рекламодателей и разработчиков приложений на продвижение.

В 2016 г. App Annie ожидает, что пользователи потратят на приложения $52 млрд, рекламодатели – $77 млрд. Получается, что именно реклама в приложениях станет в следующем году основным драйвером роста всего рынка мобильных приложений.

Значительную часть рекламных доходов будут получать социальные сети, видеосервисы и игры, говорится в отчете. Наиболее быстрый рост внутри этих категорий ожидает мобильные форматы видеорекламы. Реклама крупных брендов составит 12,5% всех размещений рекламы внутри приложений.

Рынок рекламы в приложениях растет быстрыми темпами не первый год, говорит директор по аналитике рынков App Annie Самир Синха. Рост доходов в рекламном секторе стал возможен благодаря социальным сетям, прежде всего Facebook, бесплатным платформам потокового видео вроде YouTube, и, конечно же, встроенной рекламе в мобильные игры, объясняет он.

По словам Синхи, в следующем году наибольший рост ждет формат коротких видео, так как видеоконтент мини-формата идеален для просмотра на мобильных устройствах. Лидером в этой нише остается YouTube, но большие шансы занять долю на этом рынке есть у сервиса Snapchat – благодаря его сотрудничеству с медиакомпаниями и инвестициям Snapchat в контент. Кроме того, рост популярности коротких видео даст возможность эфирному телевидению зарабатывать больше денег, говорится в отчете App Annie. Появившаяся возможность оплаты покупок через приложение стала ключевым фактором стремительного роста подписок на видеоконтент во всем мире, добавляет Синха.

«Невозможно подводить итоги 2016 г., не упомянув Pokémon Go (игра Niantic на базе технологии дополненной реальности – "Ведомости"): результатом невероятной популярности игры стал доход в $500 млн – такие деньги ни одна игра не зарабатывала за столь короткий период (до 6 месяцев), продолжает Синха. Любопытно, что успех Pokémon Go никак не повлиял на доходы или время, проведенное в других играх и приложениях. Пользователи стали играть в Pokémon Go в то время, которое раньше они проводили без использования каких-либо гаджетов, например, в дороге. То есть Pokémon Go не стал бороться за долю рынка, а взял не занятую никем нишу», резюмирует аналитик.

App Annie не оценивает российский рынок мобильных приложений. Это нечто среднее между тем, как меняется Западная Европа и развивающиеся рынки, говорит Синха. Преимущество, которым обладает российский рынок, заключается в возможности наблюдать, как показали себя те или иные технологии в западных странах и адаптировать их под свои реалии с минимальным потерями», добавляет он.

По данным eMarketer, рынок мобильной рекламы в рунете составит по итогам 2016 г. $430 млн. О масштабах всего рынка приложений можно косвенно судить по размеру штрафа, который был наложен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на компанию Google за нарушения как раз на этом самом рынке. Google, по данным ФАС, не позволяла производителям мобильных устройств Android предустанавливать на них конкурирующие сервисы. Штраф Google составил 438 млн руб. Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявлял, что Google может быть наказан на 7% от выручки магазина приложений Google Play в России, которая могла бы составить почти $100 млн в 2014 г. Примерно столько Google и зарабатывает на продаже приложений в России, говорил ранее источник в крупной интернет-компании. Устройства Android занимают более 85% российского рынка смартфонов, правда доля в выручке магазинов приложений может быть меньше: известно, что пользователи устройств iOs охотнее платят за сервисы, чем владельцы Android.