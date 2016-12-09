ФАС проверит тарифы «Мегафона»

В ближайшее время Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует обоснованность повышения «Мегафоном» цен на роуминг, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. Ранее «Мегафон» по запросу ведомства предоставил информацию о планируемом повышении тарифов, добавила она. «Мегафон» с 12 декабря повысит стоимость базовых услуг в международном роуминге, в том числе на европейских направлениях, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на сообщение на сайте оператора.

Представитель оператора Юлия Дорохина называет повышение цен вынужденным решением. «Мегафон» вынужден изменить стоимость части услуг, оказываемых клиентам в роуминге, из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах, объясняет представитель оператора.

В ноябре об изменении цен с 9 декабря в базовых тарифах в 38 странах объявила МТС, однако после того как ФАС запросила у компаний информацию о роуминговых тарифах, оператор отказался от такого решения. 5 декабря он сообщил, что в 2016 г. он не будет повышать тарифы на звонки в роуминге. Решение было принято «в ответ на многочисленные обращения наших клиентов и с учетом непростой экономической ситуации, особенно в регионах», говорилось в сообщении.

Введение повышенных ставок интерконнекта окончательно сделало часть роуминг-услуг в существующей ценовой модели невыгодными для компании, говорит Дорохина. По ее словам, за последний год «Мегафон» получил уведомления о повышении стоимости завершения вызова от большинства операторов стран Европы. Это привело к тому, что стоимость услуг в этих странах для «Мегафона» увеличилась в среднем на 482%. Роуминг-услуги клиентам российских операторов оказываются в рублях, а расчеты с зарубежными партнерами производятся в иностранной валюте, также отмечает Дорохина. Поэтому резкое изменение стоимости валюты (на 8 декабря 2016 г. доллар стоит 63,9 руб., евро - 68,5 руб.) негативно отразилось на маржинальности всех роуминговых услуг.

Как повысятся цены на роуминг у самого «Мегафона», она не уточняет. В среднем цены сопоставимы с конкурентами, уверяет Дорохина.

По оценке «ТМТ консалтинга», за первые девять месяцев 2016 г. выручка российских сотовых операторов от услуг международного роуминга снизилась на 14% приблизительно до 13,5 млрд руб. Примерно таким же будет снижение и по итогам всего 2016 г. – рынок международного роуминга сократится с 19,7 млрд до 16,9 млрд руб., предупреждают аналитики. Но падение будет меньше, чем в 2015 г., когда доходы от международного роуминга снизились на 24%, отмечал ранее гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По словам Анкилова, самая большая доля доходов от услуг международного роуминга – 48% – приходится на МТС. На 2-м и 3-м местах – «Вымпелком» и «Мегафон»: 26 и 22%.