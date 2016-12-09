Телекоммуникации

ФАС проверит тарифы «Мегафона»

Служба проанализирует его решение повысить тарифы в международном роуминге
ФАС проверит тарифы «Мегафона»
ФАС проверит тарифы «Мегафона»
М. Стулов / Ведомости

В ближайшее время Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует обоснованность повышения «Мегафоном» цен на роуминг, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. Ранее «Мегафон» по запросу ведомства предоставил информацию о планируемом повышении тарифов, добавила она. «Мегафон» с 12 декабря повысит стоимость базовых услуг в международном роуминге, в том числе на европейских направлениях, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на сообщение на сайте оператора.

МТС отказалась от повышения тарифов в роуминге

Представитель оператора Юлия Дорохина называет повышение цен вынужденным решением. «Мегафон» вынужден изменить стоимость части услуг, оказываемых клиентам в роуминге, из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах, объясняет представитель оператора.

В ноябре об изменении цен с 9 декабря в базовых тарифах в 38 странах объявила МТС, однако после того как ФАС запросила у компаний информацию о роуминговых тарифах, оператор отказался от такого решения. 5 декабря он сообщил, что в 2016 г. он не будет повышать тарифы на звонки в роуминге. Решение было принято «в ответ на многочисленные обращения наших клиентов и с учетом непростой экономической ситуации, особенно в регионах», говорилось в сообщении.

Доходы российских сотовых операторов от международного роуминга снижаются

Введение повышенных ставок интерконнекта окончательно сделало часть роуминг-услуг в существующей ценовой модели невыгодными для компании, говорит Дорохина. По ее словам, за последний год «Мегафон» получил уведомления о повышении стоимости завершения вызова от большинства операторов стран Европы. Это привело к тому, что стоимость услуг в этих странах для «Мегафона» увеличилась в среднем на 482%. Роуминг-услуги клиентам российских операторов оказываются в рублях, а расчеты с зарубежными партнерами производятся в иностранной валюте, также отмечает Дорохина. Поэтому резкое изменение стоимости валюты (на 8 декабря 2016 г. доллар стоит 63,9 руб., евро - 68,5 руб.) негативно отразилось на маржинальности всех роуминговых услуг.

Как повысятся цены на роуминг у самого «Мегафона», она не уточняет. В среднем цены сопоставимы с конкурентами, уверяет Дорохина.

«Мегафон» снизил годовой прогноз по OIBDA и капитальным затратам

По оценке «ТМТ консалтинга», за первые девять месяцев 2016 г. выручка российских сотовых операторов от услуг международного роуминга снизилась на 14% приблизительно до 13,5 млрд руб. Примерно таким же будет снижение и по итогам всего 2016 г. – рынок международного роуминга сократится с 19,7 млрд до 16,9 млрд руб., предупреждают аналитики. Но падение будет меньше, чем в 2015 г., когда доходы от международного роуминга снизились на 24%, отмечал ранее гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По словам Анкилова, самая большая доля доходов от услуг международного роуминга – 48% – приходится на МТС. На 2-м и 3-м местах – «Вымпелком» и «Мегафон»: 26 и 22%.

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