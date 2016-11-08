Доходы российских сотовых операторов от международного роуминга снижаются

Выручка российских сотовых операторов от услуг международного роуминга за девять месяцев 2016 г. снизилась на 14% приблизительно до 13,5 млрд руб., следует из предварительной оценки «ТМТ консалтинга». Примерно таким же будет снижение и по итогам всего 2016 г. - рынок международного роуминга ужмется до 16,9 млрд руб., предупреждают его аналитики. Но падение будет меньше, чем в 2015 г., когда доходы от международного роуминга снизились на 24% до 19,7 млрд руб., отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

По словам Анкилова, самая большая доля доходов от услуг международного роуминга - 48% - приходится на МТС. На втором и третьем местах «Вымпелком» и «Мегафон»: 26 и 22% соответственно. «Мегафон», «Вымпелком», а также «Т2 РТК холдинг» (Tele2) не раскрывают свою выручку от услуг роуминга. Доходы МТС от международного роуминга в 2015 г. составили примерно 6,9% от выручки оператора против 8,3% годом ранее, говорится в отчетности 20-F, предназначенной для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Оператор ожидает дальнейшего размывания доли роуминга в доходах из-за продолжающегося роста доходов от услуг с добавленной стоимостью, говорится в документе.

Доля международного роуминга в доходах МТС выше, чем у других операторов, поэтому, скорее всего, по итогам 2016 г. МТС ждет и наибольшее снижение выручки от этой услуги, прогнозирует Анкилов. Конкретные показатели «ТМТ консалтинг» не раскрывает.

Снижение доходов от международного роуминга Анкилов объясняет снижением количества выезжающих за рубеж абонентов. В первом полугодии 2016 г. турпоток год к году сократился на 13%, утверждает он, ссылаясь на данные Росстата. Ростуризм допускает снижение выездного турпотока за весь 2016 г. на 20-30% из-за закрытия авиасообщения с Египтом и позднего возобновления продажи путевок в Турцию, отмечает Анкилов. По его словам, в III квартале 2016 г. доходы операторов от роуминга на этих направлениях год к году снизились в 10 раз.

Еще одна причина снижения доходов от роуминга - миграция голосового трафика и sms в различные коммуникационные интернет-сервисы, продолжает Анкилов. Отказ от традиционного голосового общения в пользу мессенджеров и социальных сетей ведет к тому, что голосовой трафик по сравнению с 2015 г. сокращается на 20-30%, говорится в отчете «ТМТ консалтинга».

Интернет-роумингом пользуются 15,9% российских абонентов, выезжающих за рубеж, следует из результатов опроса, проведенного Telecom Daily в мае 2016 г. Эта доля за год выросла втрое – еще в мае 2015 г., по данным Telecom Daily, дата-роумингом пользовались 5,4% выезжающих за рубеж абонентов, почти столько же, сколько и в 2014 г. (5,2%). Доля российских абонентов, пользующихся голосовой связью в международном роуминге, практически не изменилась: в 2014 г. она составляла 58,5%, в 2016 г. – 57,8%.

В июне 2017 г. операторы в Евросоюзе должны отменить плату за роуминг внутри ЕС. Чтобы компенсировать снижение доходов, европейские операторы повышают так называемый surcharge – дополнительный сбор для компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники российских сотовых компаний. Стоимость каждого вызова для российских операторов значительно выросла: с 0,01–0,02 евро до 0,15–0,25 евро, сетовали они. Чтобы компенсировать затраты, российским операторам придется повышать цены на роуминг в Европе, предупреждали собеседники «Ведомостей».

Европейское нововведение приведет к росту расходов российских операторов, но вряд ли это приведет к росту доходов, отмечает Анкилов. С одной стороны, вырастут тарифы, но с другой - абоненты начнут экономить: меньше пользоваться услугами, активнее использовать мессенджеры и IP-телефонию, причем не на сотовых сетях, а через WiFi, прогнозирует он.

МТС первой предложила бесплатные входящие звонки в роуминге, а недавно ввела опцию, позволяющую неограниченно расходовать интернет-трафик за рубежом, утверждает ее представитель Дмитрий Солодовников. Результаты III квартала 2016 г. МТС планирует объявить 17 ноября. В предыдущие кварталы на выручку влияло снижение доходов от международного роуминга, связанное с уменьшением турпотока и голосового трафика, говорит Солодовников.

В III квартале 2016 г. количество абонентов «Вымпелкома», пользующихся международным роумингом, несколько сократилось год к году, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Голосовой трафик сократился на 12%, но при этом его потребление на абонента выросло на 12% (исходящего — на 55%), рассказывает она. Абоненты все активнее пользуются интернетом: дата-трафик в целом вырос на 53%, а в расчете на абонента – на 58%, отмечает Айбашева.