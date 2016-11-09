«Мегафон» снизил годовой прогноз по OIBDA и капитальным затратам

Выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи в III квартале 2016 г. снизилась на 3,9% год к году до 67,9 млрд руб., сообщил оператор. Доходы оператора от передачи данных замедлили рост. По итогам III квартала они выросли только на 0,5% до 20,7 млрд руб., хотя в предыдущем квартале показали рост на 6,3%.

Показатель OIBDA «Мегафона» снизился на 10,7%, до 32,3 млрд руб. При этом рентабельность OIBDA упала на 4,7 п.п., составив 39,8% против 44,5% годом ранее.

Во время телеконференции с журналистами среди факторов, оказавших существенное давление на показатели рентабельности, гендиректор оператора Сергей Солдатенков назвал снижение «Мегафоном» цен на пакетные тарифы и введения на таких тарифах услуги бесплатного роуминга по России в марте 2016 г. Пересмотр ценовой политики в свою очередь был ответом на давление со стороны конкурентов. Давление на маржу оказало перетекание структуры выручки «Мегафона» в пользу низкомаржинальных сегментов — услуг фиксированной связи и продаж оборудования и аксессуаров, добавил финансовый директор оператора Геворк Вермишян. Розница «Мегафона» увеличила продажи устройств на 38,1% до 6,8 млрд руб.

В связи с этим компания поменяла годовой прогноз по OIBDA и теперь ожидает, что показатель составит не менее 118 млрд руб. Из этого следует, что год к году показатель может снизиться на 10,8%. Весной оператор уже прогнозировал снижение показателя OIBDA, но менее существенное - в диапазоне 120–126 млрд руб.

Кроме того, «Мегафон» уже во второй раз за год снизил прогноз по инвестициям. Капитальные затраты «Мегафона» в 2016 г., согласно обновленному прогнозу, не превысят 68 млрд руб. Ранее оператор уже снижал прогноз по максимальной сумме своих инвестиций — с 75 до 70 млрд руб.

В течение III квартала «Мегафон» снизил капитальные затраты относительно прошлогоднего показателя на 55,0% до 11 671 млн руб. Это не значит, что оператор не выполняет план по натуральным показателям и количеству базовых станций, сообщила сегодня журналистам операционный директор Анна Серебряникова. Экономия достигается за счет переговоров с поставщиками оборудования и оптимизации технических решений. Снижением инвестиций оператор смог отрегулировать снижение общее рентабельности бизнеса, сохранив при этом коэффициент долговой нагрузки на комфортном для себе уровне в 1,56.

До «Мегафона» из операторов «большой четверки» квартальные показатели раскрыл «Вымпелком». При этом падение выручки и показателей прибыли у него было менее существенным, чем у «Мегафона». Мобильная выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в России сократилась на 1% год к году до 60,2 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 6% до 26,7 млрд руб., а рентабельность EBITDA компании - на 1,8 п. п. до 37,5%.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин говорит, что «Мегафон» по итогам III квартала ожидаемо не показал сильных результатов. Снижение прогноза по OIBDA и капитальным затратам также не стало для рынка неожиданностью, судя по текущим котировкам бумаг оператора.

Отставание от «Вымпелкома» по динамике выручки Либин и аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин связывают с изменением «Мегафоном» своей ценовой политики для поддержания доли рынка по абонентской базе. В отличие от Вымпелкома, абонентская база которого сократилась год к году на 800 000 контрактов, «Мегафон» увеличил количество обслуживаемых абонентов. В конце сентября он обслуживал 77,3 млн контрактов, что на 1,8% больше, чем годом ранее. В квартальном соотношении абонентская база выросла на 0,9% (с 76,6 млн).

В итоге стимулирование подключений на слабом рынке сказалось не только на динамике выручки, но и на рентабельности на уровне OIBDA. На рентабельность давит активное наращивание розничных продаж через монобрендовые салоны, говорит Нигматуллин. Он обращает внимание, что маркетинговые расходы оператора, включающие в себя комиссии дилерам контрактов и рекламные расходы, выросли на 6,3% год к году, что обычно нехарактерно для периода экономического спада. Более высокие по сравнению с конкурентом темпы падения OIBDA Нигматуллин объясняет тем, что у «Мегафона» больше объектов инфраструктуры, чем у «Вымпелкома», а значит больше и отчисления за их аренду и обслуживание.