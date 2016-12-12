Канал «Пятница» подал иск против 20 пользователей Facebook из-за «Ревизорро»

Телеканал «Пятница» (входит в холдинг «Газпром-медиа») сообщил, что подал иск о защите репутации к «десяткам» пользователей социальной сети Facebook. Претензии канала связаны с обсуждением в этой социальной сети программы «Ревизорро», которая проводит ревизии ресторанов и гостиниц и выходит в эфире «Пятницы», следует из сообщения канала.

Прежде «Ревизорро» исследовала рестораны в регионах, но этой осенью начала проверять столичные заведения. На прошлой неделе пользователи Facebook активно обсуждали эпизод программы про ресторан «Одесса-мама». Часть комментаторов при этом «не брезговали клеветой», распространили недостоверные сведения и нанесли ущерб деловой репутации канала, указано в сообщении канала.

Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия подтвердил «Ведомостям», что канал подал такой иск: «Я хочу, чтобы люди поняли, что нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать Летучей (ведущая «Ревизорро» Лена Летучая), обещать отрезать ей голову и выпустить кишки».

Представитель канала Наталья Абрамочкина уточнила, что иск подан против 20 человек, чьи комментарии порочат репутацию «Пятницы». Канал в сообщении назвал четыре имени - Илья Вытяжнов, Артур Пейсахов, Михаил Миронов, Жанна Нестерова. Из скриншотов, приложенных к сообщению, следует, что часть этих пользователей оставляли комментарии в личном Facebook блогера Ильи Варламова. Так, Миронов якобы написал, что «Ревизорро» – это провокаторы, вымогатели и их надо сжечь.

Юристы канала мониторили страницы известных людей в Facebook, поскольку у них большая аудитория, и выбирали пользователей с самыми резкими суждениями, объяснила Абрамочкина. Канал намерен подать еще один иск против людей, которые прямо угрожали сотрудникам канала, добавила она.

По ее словам, канал требует удаления порочащих комментариев и опровержения изложенных в них сведений. Материальных претензий к пользователям канал предъявлять не будет.

«Ревизорро» – адаптация оригинального украинского формата, россисйкая версия выходит на «Пятнице» с 2014 г.