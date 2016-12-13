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ФАС раскритиковала законопроект об онлайн-кинотеатрах

Если иностранное владение ограничат, части компаний придется уйти из России
А.Гордеев / Ведомости

Ограничение иностранного участия на рынке онлайн-кинотеатров однозначно приведет к сокращению продавцов на этом рынке, заявила сегодня начальник управления регулирования связи и IT Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева на обсуждении этого документа в комитете Госдумы по информполитике.

YouTube может уйти из России из-за ограничений деятельности онлайн-кинотеатров

ФАС, по ее словам, не призывает отказаться от этой нормы, если речь идет о национальной безопасности, но призывает депутатов определиться, важна ли для страны конкуренция на этом рынке. «С одной стороны, мы пишем разные дорожные карты о привлечении в страну иностранных инвестиций, а другой рукой, получается, вводим нормы, которые эти инвестиции ограничивают», - объясняет Заева.

Обязанности видеосервисов

Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Действие законопроекта распространяется на сервисы с аудиторией более 100 000 пользователей в месяц.

«Кроме того, самое востребованное видео – это пользовательский контент, а мы на него ограничения не распространяем. Тот же видеосервис Youtube абсолютно неподконтролен, о какой национальной безопасности можно говорить», - удивляется Заева.

Речь идет о законопроекте, разработанном Медиа-коммуникационным союзом (МКС). В эту организацию входят крупнейшие операторы связи и медиахолдинги – «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Одна из основных идей законопроекта – ограничить иностранное владение видеосервисами, работающими в России: иностранцы смогут владеть не более чем 20% таких компаний.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении онлайн-кинотеатров
В Госдуму внесен законопроект об ограничении онлайн-кинотеатров
Он запрещает иностранцам владеть больше 20% таких проектов

В последней версии документа, внесенной в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым, для этого ограничения сделаны исключения: оно не будет распространяться на стратегические компании, на объекты международных соглашений или тех, кому специальное разрешение выдала правительственная комиссия по иностранным инвестициям. По словам Заевой, чтобы механизм с комиссией заработал, придется править соответствующий закон, так как сейчас комиссия лишь одобряет сделки, а не выдает разрешения на ведение деятельности в России.

Но в целом наличие исключений из законы непонятно, говорит Заева: если закон принимается, его требования должны распространяться на всех игроков рынка. В текущей версии проекта из-под действия закона выведены сервисы с пользовательским контентом – например, Youtube и «В контакте».

Депутат Андрей Луговой объяснил введение ограничений иностранного владения для онлайн-кинотеатров вопросами национальной и экономической безопасности страны. Чем государству мешают иностранцы, владеющие такими проектами, он четко объяснить не смог. Он сообщил лишь, что они влияют на общественное мнение: например, реклама, которая там размещается, «может иметь разную направленность». В ответ на это директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сообщил, что легальные кинотеатры размещают рекламу только от официальных селлеров – Gazprom-Media Digital и IMHO Vi. Директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина добавила, что такие сервисы могут влиять на выбор пользователя тем, какой именно контент они размещают на главной странице сайта.

Ограничения могут коснуться YouTube и «В контакте»
Видеосервисам добавят патриотизма

«Мы пытаемся сейчас регулировать область, которая еще не построена. Если мы ее зарегулируем слишком рано, то мы ее и не построим», - заявила управляющий партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. «Baring Vostok, по ее словам, за последние пять лет инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi.ru $100 млн, и сейчас эти деньги попадают под ограничение». Рынок онлайн-кинотеатров – очень рискованная область для инвестиций, все сервисы еще убыточны и инвестировать в них соглашаются только иностранные инвесторы, продолжает Ивашенцева. Никто из членов МКС, авторов проекта, не не вкладывал деньги в этот рынок. Хотя все они вместо ввода ограничений могли бы сами создать национального игрока, добавляет она. По ее мнению, государству следует найти механизм, который бы способствовал росту российских бизнесов в этом сегменте, особенно в ситуации, когда найти инвестиции на развитие так сложно. Иначе рынок останется в руках крупнейших продавцов контента – Google и Apple, для которых этот законопроект создает привилегированные условия.

Руководитель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин предложил создать при комитете рабочую группу и там решить, имеет ли этот законопроект право на существование.

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