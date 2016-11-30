YouTube может уйти из России из-за ограничений деятельности онлайн-кинотеатров

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube подпадает под ограничения иностранного участия в аудиовизуальных сервисах 20%, которые прописаны в законопроекте, внесенном в Госдуму 25 ноября. YouTube может рассматриваться как «организатор аудиовизуального сервиса», говорится в заключении правового комитета Медиакоммуникационного союза (МКС), разрабатывавшего поправки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию заключения. Ранее президент МКС Павел Степанов говорил «Ъ», что YouTube и соцсети не подпадают под действие законопроекта.

По аналогии со СМИ, в законопроекте с 1 июня 2017 г. прописано ограничение в 20% доли в компаниях – организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом. Речь идет об интернет-ресурсах с российской аудиторией более 100 000 пользователей в месяц или более 20 000 пользователей в одном субъекте страны. Такие сервисы должны включаться в специальный реестр.

На YouTube приходится более 30% от общего потребления трафика российскими пользователями. Из заключения МКС следует, что принятие законопроекта может привести к уходу YouTube с территории России. Это связано с тем, что на YouTube размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по их разделению нет, говорит источник, знакомый с разработкой законопроекта. В Google на запрос не ответили.

По словам собеседника издания, поправки были инициированы компаниями «Газпром-медиа» и «СТС Медиа» специально против американского видеосервиса Netflix. В начале года он объявил о выходе на российский рынок. «Чтобы прикрыть собственные неудачи с контентом в онлайне, опасаясь такого мощного игрока, они теперь предлагают монополизировать рынок и фактически пытаются узаконить картель»,— отмечает собеседник издания.

Против этой инициативы выступают «Вымпелком», настаивающие на на широком обсуждении «спорного документа».

Помимо рисков для YouTube законопроект ограничивает конкуренцию, нацелен на получение выгоды отдельными участниками рынка и выталкивает пользователей в «серую зону», связанную с «бесконтрольным распространением TOR и VPN», - следует из заключенич МКС.