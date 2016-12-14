Во «В контакте» и «Одноклассниках» появится новый формат видеорекламы

Mail.ru Group запускает новый рекламный формат – видеорекламу, которая будет транслироваться в ленте новостей пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники», говорится в сообщении группы. Потенциальный недельный охват рекламных роликов превысит 50 млн пользователей рунета, прогнозирует компания.

Система «Видео+» даст возможность рекламодателям оптимизировать охват и частоту показов рекламных постов в лентах новостей: новый алгоритм учета показов распознает одного и того же пользователя не только на разных устройствах, но и в разных социальных сетях, сообщает Mail.ru Group. Например, если рекламодатель настроит систему на однократный показ ролика, то человек, посмотревший его во «В контакте» на смартфоне, в «Одноклассниках» на десктопе ее уже не увидит. Это позволит рекламодателям донести рекламное сообщение одновременно до всех пользователей российских соцсетей – около 94 млн человек во всем мире. А исключение повторных показов позволит сэкономить бюджеты, говорится в сообщении группы.

«Основное достоинство формата видеопоста в ленте — это ещё и максимальная дружелюбность по отношению к зрителю-пользователю: непонравившийся ролик можно просто проскроллить», — говорит заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. Первыми рекламодателями, которые начнут тестировать новый формат, будут L’Oreal и Danone.

В начале 2017 г. Mail.ru Group реализует возможность покупки видеорекламы через собственную систему myTarget, а также через партнеров – это даст возможность рекламодателям закупать ее и в других социальных сетях, следует из сообщения Mail.ru Group. По сути, речь идет о том, что рекламодатель сможет через myTarget приобрести показы видеорекламы не только во «В контакте» и «Одноклассниках», но, например, в Facebook и Instagram, добавляет близкий к группе человек. Сделать это будет возможно с помощью шлюза, через который рекламные агентства интегрированы с системами закупки рекламы других соцсетей. Сама Facebook запустила видеорекламу в ленте новостей пользователей еще в 2014 г.