РВК создает фонд на 1,4 млрд рублей с белорусскими партнерами

Российская венчурная компания (РВК) создает совместный венчурный фонд капиталом в 1,4 млрд руб. с Белорусским инновационным фондом (Белинфонд), говорится в сообщении РВК. 50% капитала фонда внесет Белинфонд, 49% - РВК, и еще 1% поступит от Инфрафонда РВК. Новый фонд будет называться Российско-Белорусский фонд венчурный инвестиций и будет вкладываться в российские и белорусские стартапы приблизительно в равной пропорции.

По планам РВК, первые инвестиции фонд должен сделать в 2017 г. Фонд не будет ограничивать себя отраслевой принадлежностью стартапов и сможет вкладываться в IT, биотехнологии, фармацевтику, уточняет представитель РВК. Точного числа будущих инвестиций у фонда также не запланировано.

Вкладываться он будет в два типа проектов: стартапы ранних стадий смогут претендовать на сумму до 25 млн руб., а в более развитые стартапы фонд сможет проинвестировать до 150 млн руб. Условие - доля частного инвестора в капитале этих проектов должна превышать 25%. Купленная фондом доля не будет превышать 49%. При этом фонд будет будет рассматривать только те стартапы, что зарабатывают на рынках стран Евразийского экономического союза (помимо своей собственной), уточняет представитель РВК. Первые три года фондом должен управлять Инфрафонд РВК, потом управление перейдет к Белинфонду.

Инфрафонд РВК с капиталом 2 млрд руб. появился в 2011 г. Он на 99,91% состоит из денег РВК и на 0,09% - из средств «МСП банка». К концу 2015 г. фонд вложился в 25 компаний, говорится в годовом отчте РВК. РВК появилась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и единственным акционером компании является Росимущество. РВК – фонд фондов, т. е. вкладывается не напрямую в проекты, а в фонды, в которые всегда привлекают частных соинвесторов. Уставный капитал РВК – 30 млрд руб.

Сейчас существует 21 фонд с участием денег РВК. Их суммарный капитал составляет 32,3 млрд руб., доля РВК составляет 19,9 млрд руб. Около трети своих инвестиций фонды напарвляют в медицинские технологии и фармацевтику, 28% - в IT и интернет и около 10% - на проекты в области энергетики.