Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: «Ростех» не убедил сотовых операторов

Операторы не хотят, чтобы «Ростех» хранил трафик их абонентов

Они должны хранить его для исполнения закона Яровой

Операторы связи не проявили интереса к участию в совместном предприятии с «Ростехом», которое может заняться хранением данных по закону Яровой. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с журналистами. По словам Чемезова, участвовать в проекте готов был только «Мегафон» (1,32% оператора принадлежит «Ростеху». – «Ведомости»). Но с одним оператором СП создавать бессмысленно, «нужно собирать всех», признался гендиректор «Ростеха». За последние три месяца переговоров со всеми участниками процесса «Ростех» существенно продвинулся в выработке совместного решения, которое позволит снизить расходы операторов, говорит представитель госкорпорации.

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