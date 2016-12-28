Операторы не хотят, чтобы «Ростех» хранил трафик их абонентов

Операторы связи не проявили интереса к участию в совместном предприятии с «Ростехом», которое может заняться хранением данных по закону Яровой. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с журналистами. По словам Чемезова, участвовать в проекте готов был только «Мегафон» (1,32% оператора принадлежит «Ростеху». – «Ведомости»). Но с одним оператором СП создавать бессмысленно, «нужно собирать всех», признался гендиректор «Ростеха». За последние три месяца переговоров со всеми участниками процесса «Ростех» существенно продвинулся в выработке совместного решения, которое позволит снизить расходы операторов, говорит представитель госкорпорации.

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