Сбербанк приглашает на совместные инвестиции

Он вложит $50 млн в венчурный фонд с капиталом $200 млн, остальное надеется получить от соинвесторов, вкладывающих не менее $1 млн

Первый венчурный фонд SBT Ventures с капиталом $100 млн для финансирования полезных для банка технологических проектов Сбербанк открыл в 2012 г. В апреле этого года стало известно, что госбанк планирует создавать второй фонд. В интервью «Ведомостям» (см. стр. 08) президент банка Герман Греф раскрыл подробности: капитал фонда составит $200 млн. Из них Сбербанк вложит до $50 млн, а остальное внесут соинвесторы, которых намерен привлекать Сбербанк. Минимальный взнос – $1 млн.