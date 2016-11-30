Сбербанк выдаст Gett кредит в $100 млн, получит опцион на акции

Сбербанк России подписал соглашение о венчурном кредите на $100 млн на 7 лет сервису распределенного такси Gett, говорится в пресс-релизе банка. Кроме того, Сбербанк получит опционы на акции Gett, объем которых не раскрывается. Средства сбербанка Gett потратит на расширение операций.

Компания Gett работает в 80 городах в четырех странах, в том числе в 30 городах России. В начале сентября 2016 г. представитель Gett говорил «Ведомостям», что аналогичную сумму – $100 млн – сервис намерен инвестировать в развитие на российском рынке с осени 2016 г. по конец 2017 г. Это примерно пятая часть всех средств, которые Gett привлек в течение последних лет: за несколько этапов инвесторы вложили в сервис $520 млн. До конца этого года Gett начнет работать во всех городах-миллионниках в России, а также в ряде городов, где жителей меньше 1 млн.

В июле было объявлено, что венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund I (управляющая компания - MoneyTime Ventures) инвестировал в другой сервис вызова автомобилей - Uber. Объем инвестиций не раскрывался.