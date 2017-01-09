Юристы Госдумы раскритиковали законопроект об онлайн-кинотеатрах

Правовое управление Госдумы серьезно раскритиковало законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов в терминологии документа), в декабре внесенный в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. По мнению юристов, проект требует существенной доработки: в текущем виде применение предлагаемых норм невозможно. Заключение правового управления было опубликовано на сайте Госдумы в праздники.

Одна из основных идей законопроекта – ограничить иностранное владение видеосервисами, работающими в России: иностранцы смогут владеть не более чем 20% таких компаний. Под это правило не подпадают стратегические предприятия, также исключение может быть сделано для компаний – объектов международных соглашений или тех, кому специальное разрешение выдала правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе.

Ограничение иностранного владения требует обоснования, которого в тексте законопроекта нет, говорится в отзыве правового управления. И вряд ли цели введения ограничения для иностранцев соотносятся с целями, при которых допускается ограничение гражданских прав (по Гражданскому кодексу они могут быть ограничены «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». – «Ведомости»). В целом ограничение иностранного владения в онлайн-кинотеатрах очень спорное, следует из отзыва: особенно с учетом того, что иностранная компания или гражданин могут заниматься распространением онлайн-видео из-за рубежа.

Решение этой проблемы через разрешение правительственной комиссии требует введения критериев, по которым эта комиссия будет принимать решение, указывают думские юристы: это нужно, чтобы избежать «возможности необоснованного применения исключений из общих правил».

Все остальные замечания правового управления касаются терминологии, используемой в законопроекте. Нуждается в уточнении само понятие аудиовизуального сервиса и его организатора. Так, понятие организатора такого сервиса не отвечает критериям ясности, считают юристы. Кроме того, это понятие пересекается с другими, уже описанными в законе об информации, терминами – в частности, с понятием организатора распространения информации и владельца сайта. Непонятен и термин «аудиовизуальная продукция» – он не соотносится с понятием «аудиовизуальное произведение», использованным в Гражданском кодексе.

Законопроект предусматривает ведение реестра видеосервисов, но не определяет его статус, цели создания и ведения, а также правовые последствия нахождения в нем, говорится в заключении правового управления. Также не учтено, что пользователи могут заходить на сайты под чужими IP-адресами: исходя из этого непонятно, как корректно установить посещаемость видеосервисов. А с учетом глобального характера интернета непонятно, как установить преимущественное предназначение видеосервиса для российских пользователей, указывают юристы.

Не понравился думским юристам и пункт о необходимости премодерации информации в видеосервисах. Организатором видеосервиса является частное лицо, не обладающее возможностями по проверке достоверности информации, какие есть у государственных органов. Так что такие сервисы могут удалять информацию только по решению суда и других документов государственных органов, объясняют они.

Законопроект об онлайн-кинотеатрах изначально разрабатывался Медиа-коммуникационным союзом (МКС), объединяющим операторов связи и крупнейшие в России медиахолдинги – «Газпром-медиа», «Национальную медиа группу» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Ранее документ был раскритикован участниками рынка, экспертным советом при правительстве, а также Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Проект тем не менее поддержало профильное министерство. В декабре директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина объясняла необходимость ограничения иностранного владения видеосервисами их возможностью влиять на выбор пользователя.

«Юристы МКС изучают заключение правового управления, сказал «Ведомостям» представитель МКС. Если к МКС обратятся, союз как эксперт выскажет свои предложения по доработке законопроекта, в том числе с учетом замечаний правового управления Госдумы», – добавил он.