Apple, Google и Netflix приготовились платить НДС в России

Тринадцать компаний зарегистрировались в Федеральной налоговой службе (ФНС), чтобы начать платить НДС на продажу виртуальных товаров в России, сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. Все они начнут платить НДС по итогам каждого квартала начиная с 25 апреля этого года, уточнил он. По закону, иностранцы должны зарегистрироваться в налоговых органах и завести личный кабинет налогоплательщика до 31 января.

Из крупных технологических компаний в ФНС зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce Ltd., Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd. Также в списке производитель и издатель игр Innova, разработчик ПО британская Paddle.com, разработчик Berend Universal, футбольный клуб «Челси» (как дистрибутор видеоконтента), платежный сервис из Турции Payby.me. В списке две совсем непонятные компании – некая болгарская соцсеть Ruscor-N (информации о ней найти не удалось) и сервис по хранению данных Mirror Logic Technology. На указанном в списке сайте этой компании (postwash.com) никакой информации о таком сервисе нет, но выложены документы о регистрации в Роскомнадзоре сетевого СМИ «После стирки», а также личные документы учредителя этого СМИ Евгения Воронцова, члена партии ЛДПР.

Закон о введении НДС на продажи электронных услуг (так называемый закон о «налоге на Google») Госдума приняла летом прошлого года. Авторы этого закона – депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple – нет: это ставит иностранные компании в более выгодное положение. Ранее Луговой оценивал выгоду государства от введения «налога на Google» в 10 млрд руб. в год.

Первым уведомлять пользователей о необходимости платить НДС начал Google – это произошло в конце прошлого года. А в январе пользователи Apple начали получать квитанции об оплате услуг, в которых указан НДС. Депутат Луговой говорил ранее, что повышения цен на онлайн-услуги из-за введения нового закона не произойдет: «рынок все отрегулирует». Однако компании исполняют закон по-разному, и не все берут выплату НДС на себя.

Так, Apple не стала повышать цены на контент для российских пользователей, следует из документов об оплате услуг, которые Apple разослала пользователям своих сервисов в январе этого года. Корреспондент «Ведомостей» получил квитанцию об оплате сервиса Apple Music: стоимость подписки не изменилась, но в документе говорится, что в цену теперь включен НДС. В более ранних квитанциях Apple упоминания НДС не было. Аналогичный документ получил и другой пользователь Apple: он приобретал фильмы в магазине iTunes, налог тоже был включен в цену.

Google выбрал другой вариант исполнения закона: он тоже не повысил цены на подписки и контент, но переложил обязанность выплаты НДС на самих пользователей сервисов. В соответствии с принятым Госдумой законом с 1 января 2017 г. НДС в размере 18% будет распространяться на всех клиентов «Google Диска», являющихся резидентами России, говорилось в сообщениях компании: «Компания Google не может предоставить вам налоговых консультаций и рекомендует обратиться со всеми вопросами в отношении этого изменения к вашему налоговому консультанту». Пользователей коммерческих сервисов (Google Cloud Platform, Firebase, API) Google попросил зарегистрировать юрлица, но платить НДС тоже будут они сами, а не Google. Представитель Wargaming (разработчик игры World of tanks) сказал «Ведомостям», что компания решила не поднимать цены и берет уплату НДС на себя.