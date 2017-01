Мамут выкупил 50% Rambler & Co у Потанина

Фонд Александра Мамута A&NN Investments сообщил, что стал единственным владельцем медиахолдинга Rambler & Co. Ранее фонд владел 50% Rambler & Co, еще половина компании принадлежала бизнесмену Владимиру Потанину. Факт завершения сделки «Ведомостям» подтвердил представитель «Интерроса» Потанина, ее условия стороны не раскрыли.

Ранее источники «Ведомостей», близкие к обеим сторонам сделки, говорили, что Мамут заплатит Потанину $295 млн – сумму, о которой оба бизнесмена договаривались еще в 2013 г., когда объединяли свои медийные активы. Тогда Потанин вложил в Rambler & Co интернет-портал Rambler и ИД «Афиша», Мамут – компанию «Суп» (блогхостинг Livejournal и др.). Активы Потанина зарабатывали больше и стоили дороже, но каждый из партнеров получил паритетные доли, а управляющим партнером стал Мамут. В обмен на это Потанин получил право через 2,5 года при желании продать свою долю Мамуту по фиксированной цене – $295 млн. Срок опциона истек в декабре 2016 г.

Сделка изначально была зафиксирована в долларах, и в связи с падением курса рубля стоимость опциона Мамута подорожала почти вдвое – с 9,7 млрд руб. (эта цифра была указана в официальных документах «Профмедиа» – медийного актива Потанина) до 18,1 млрд руб. Источники «Ведомостей» рассказывали ранее, что Мамут несколько раз пытался договориться с Потаниным, чтобы снизить платеж за Rambler & Co или перенести сроки исполнения опциона, но не смог.

«Доведение доли владения Rambler & Co до 100% для нас – часть реализации долгосрочной стратегии, цитируются в сообщении A&NN Investments слова директора фонда Марины Гренберг. Сектор «Интернет и медиа» – одно из ключевых направлений инвестиций для фонда A&NN. Мы видим большой потенциал как в росте этого сектора в России в целом, так и в перспективах развития группы компаний Rambler & Co – благодаря доступу к обширной аудитории, а также возросшей за последние три года технологической и продуктовой экспертизе».

Rambler & Co займет 3-е место по размеру аудитории в рунете, обещал при создании Rambler & Co Мамут. В 2013 г. этот холдинг был пятым, сейчас – четвертый после Mail.ru Group, «Яндекса» и Google, следует из данных Mediascope. Финансовые показатели Rambler & Co не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», основные юрлица этого холдинга в 2015 г. в сумме заработали около 4,4 млрд руб. При этом почти все проекты холдинга (кроме «Лента.ру» и «Газета.ру») в указанный период были убыточными.