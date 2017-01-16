«Первый канал» винит хакеров в утечке «Шерлока»

Причиной утечки третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок» в интернет могла стать хакерская атака, сообщил «Ведомостям» представитель «Первого канала». Телеканал показывал этот сериал в прямом эфире и на собственном сайте одновременно с британской BBC. Какие-либо детали представитель российского телеканала раскрыть отказался, сообщив лишь, что компания вместе с BBC ведет расследование «по выявлению источника материалов, выложенных в интернет».

«Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли идет с 2010 г. 1 января этого года вышел четвертый сезон сериала, состоящий из трех серий.

Третья серия последнего сезона «Шерлока» под названием «Последнее дело» нелегально появилась в интернете в русской озвучке в минувшую субботу. Серия должна была выйти в эфир в полночь 16 января.

Ранее создатели британского сериала обратились к российским зрителям с просьбой дождаться трансляции и не распространять спойлеры. «Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», – говорится в сообщении создателей сериала в Twitter. Пост сопровождается хэштегом #KeepMeSpoilerFree («избавьте меня от спойлеров»).