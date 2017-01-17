Телекоммуникации

МТС потратит до 9,3 млрд рублей на второй раунд buyback

В прошлый раз интерес миноритариев к обратному выкупу оказался невысоким
Держателям обыкновенных акций оператора будет предложено продать их компании в ценовом диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу
Держателям обыкновенных акций оператора будет предложено продать их компании в ценовом диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу
Е.Разумный / Ведомости

МТС намерена провести обратный выкуп около 0,92% своего уставного капитала на общую сумму до 4,647 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Для того чтобы обеспечить пропорциональное приобретение бумаг у всех своих акционеров согласно эффективным долям владения, МТС планирует потратить также до 4,65 млрд руб. на выкуп у своего мажоритарного акционера, АФК «Система». Всего компания планирует направить на программу выкупа до 9,3 млрд руб.

Выкуп МТС не задался
Выкуп МТС не задался

Держателям обыкновенных акций оператора будет предложено продать их компании в ценовом диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу. Это образует дисконт в размере 3,9% или премию в размере 7,5% к цене закрытия 263,35 руб. на 16 января 2017 г. Срок действия программы приобретения истекает в 10.00 по московскому времени 15 февраля 2017 г. для владельцев обыкновенных акций и в 17.00 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 г. для владельцев ADS.

Расплачиваться с участниками выкупа МТС будет через дочернюю компанию «Стрим диджитал». 9,4 млрд руб. остались на балансе «дочки» МТС «Стрим диджитал» после проведения первого раунда buyback оператора. В ноябре МТС была намерена провести обратный выкуп обыкновенных акций на общую сумму 4,9 млрд руб. и порядка 5 млрд руб. - на выкуп у «Системы». Таким образом, МТС была намерена выкупить акции на сумму до 10 млрд руб., но в итоге потратила на buyback только 700 млн руб. – из-за невысокого интереса со стороны миноритариев. В тот раз МТС завершила сбор заявок 30 ноября и выкупала бумаги по 229 руб. за бумагу.

МТС готова потратить 10 млрд рублей на обратный выкуп акций

30 ноября, накануне завершения подачи заявок, цена на акции МТС оставалась выше верхней границы диапазона, по которому компания обещала выкупить бумаги у акционеров. Одна акция МТС к закрытию торгов стоила на Московской бирже 230,25 руб., ADS в Нью-Йорке – $7,83. При этом коридор цен для обыкновенных акций составлял от 199 до 229 руб. за бумагу, для депозитарных акций – от $6,31 до $7,27. Таким образом, участвуя в выкупе, акционеры должны были продать свои бумаги с дисконтом. К верхней цене диапазона buyback он составил 0,5% для обыкновенных акций и 7,5% для ADS. Цена акций МТС осталась выше диапазона выкупа, в таких условиях акционерам МТС невыгодно продавать акции оператору, сообщали аналитики.

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