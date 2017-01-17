МТС потратит до 9,3 млрд рублей на второй раунд buyback

МТС намерена провести обратный выкуп около 0,92% своего уставного капитала на общую сумму до 4,647 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Для того чтобы обеспечить пропорциональное приобретение бумаг у всех своих акционеров согласно эффективным долям владения, МТС планирует потратить также до 4,65 млрд руб. на выкуп у своего мажоритарного акционера, АФК «Система». Всего компания планирует направить на программу выкупа до 9,3 млрд руб.

Держателям обыкновенных акций оператора будет предложено продать их компании в ценовом диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу. Это образует дисконт в размере 3,9% или премию в размере 7,5% к цене закрытия 263,35 руб. на 16 января 2017 г. Срок действия программы приобретения истекает в 10.00 по московскому времени 15 февраля 2017 г. для владельцев обыкновенных акций и в 17.00 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 г. для владельцев ADS.

Расплачиваться с участниками выкупа МТС будет через дочернюю компанию «Стрим диджитал». 9,4 млрд руб. остались на балансе «дочки» МТС «Стрим диджитал» после проведения первого раунда buyback оператора. В ноябре МТС была намерена провести обратный выкуп обыкновенных акций на общую сумму 4,9 млрд руб. и порядка 5 млрд руб. - на выкуп у «Системы». Таким образом, МТС была намерена выкупить акции на сумму до 10 млрд руб., но в итоге потратила на buyback только 700 млн руб. – из-за невысокого интереса со стороны миноритариев. В тот раз МТС завершила сбор заявок 30 ноября и выкупала бумаги по 229 руб. за бумагу.

30 ноября, накануне завершения подачи заявок, цена на акции МТС оставалась выше верхней границы диапазона, по которому компания обещала выкупить бумаги у акционеров. Одна акция МТС к закрытию торгов стоила на Московской бирже 230,25 руб., ADS в Нью-Йорке – $7,83. При этом коридор цен для обыкновенных акций составлял от 199 до 229 руб. за бумагу, для депозитарных акций – от $6,31 до $7,27. Таким образом, участвуя в выкупе, акционеры должны были продать свои бумаги с дисконтом. К верхней цене диапазона buyback он составил 0,5% для обыкновенных акций и 7,5% для ADS. Цена акций МТС осталась выше диапазона выкупа, в таких условиях акционерам МТС невыгодно продавать акции оператору, сообщали аналитики.