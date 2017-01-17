Роскомнадзор не сможет вернуть томской «ТВ-2» лицензию на радиовещание

Весной 2016 г. чиновники отказались продлить лицензию ТВ-2 на радиовещание в Томске на частоте 103,4 МГц, на которой вещала радиостанция «Европа плюс Томск»

Роскомнадзор не может выполнить предписание суда и вернуть лицензию на радиовещание томской медиагруппе «ТВ-2», следует из документов суда. С таким ходатайством в суд обратился Роскомнадзор, и суд его удовлетворил, также служба подала кассационную жалобу. Ее седьмой апелляционный суд рассмотрит 28 февраля.

В ходатайстве Роскомнадзор ссылается на то, что не сможет исполнить решение суда из-за того, что медиагруппа уже лишилась сетевого партнера, поэтому компания не сможет продолжить вещать, а следовательно, ей не нужно выдавать лицензию на вещание, сказал «Ведомостям» юрист Федор Кравченко, который представляет интересы томской медиакомпании в суде. «Отсутствие сетевого партнера - это следствие действий Роскомнадзора, то есть лишения лицензии. Теперь Роскомнадзор пытается оспорить - из следствия сделать причину, по которой он не может выполнить решение суда», - говорит он.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пообещал предоставить комментарий позже. У радиостанции нет сетевого партнера, так как у нее нет лицензии на вещание на этой частоте, сказал «Ведомостям» Мучник.

Изначально «ТВ-2» остался без лицензии на телевещание из-за конфликта с государственным оператором РТРС. В 2014 г. канал обвинил РТРС в затягивании ремонта передатчика, из-за чего «ТВ-2» на несколько месяцев остался без эфира, в результате РТРС разорвал договор с каналом. Роскомнадзор счел, что прекращение вещания даже не по вине канала – нарушение эфирной лицензии, и отозвал ее. В апреле 2015 г. телекомпания попыталась получить лицензию на ТВ-вещание в кабельных сетях и получила отказ Роскомнадзора.

Весной 2016 г. чиновники отказались продлить лицензию «ТВ-2» на радиовещание в Томске на частоте 103,4 МГц, на которой вещала радиостанция «Европа плюс Томск». Причиной отказа продлевать лицензию стало отсутствие убедительных доказательств представителей компании того, что у учредителя «ТВ-2» Виктора Мучника нет второго гражданства. Лица с двойным гражданством не имеют права владеть более 20% учредителя СМИ. Весной 2015 г. Роскомнадзор по аналогичным причинам отказал в продлении лицензии телеканалу «ТВ-2». Тогда служба сослалась на более старую норму – с 2009 г. учредителями российских телеканалов не могут быть иностранные граждане или лица с двойным гражданством.

Впрочем, какие именно документы могут доказать отсутствие двойного гражданства, представители Роскомнадзора не уточняли на судебных заседаниях. В законе о СМИ и разъяснениях Роскомнадзора это прямо не указано. Прежде представители медиакомпаний жаловались Роскомнадзору на пробелы и неясные формулировки норм по иностранцам. Суд первой инстанции счел, что доводы Роскомнадзора необоснованны, и постановил продлить лицензию томской радиостанции. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.