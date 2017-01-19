Телекоммуникации

Каждый второй новый абонент платного ТВ в России в 2016 году - клиент «Ростелекома»

Экспансия оператора в малонаселенные районы изменила динамику развития рынка
В 2016 г. «Ростелеком» подключил к платному ТВ больше телезрителей, чем в предыдущем году
В 2016 г. «Ростелеком» подключил к платному ТВ больше телезрителей, чем в предыдущем году
М. Стулов / Ведомости

В 2016 г. база пользователей платного ТВ в России выросла на 3,6% до 41,2 млн подписчиков. Об этом рассказала аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова.

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