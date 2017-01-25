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Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Союз закупщиков кино

«Премьер зал» вошел в топ-3 киносетей в России

Большая часть кинотеатров под управлением этой сети не собственные, а партнерские
В 2016 г. в России открылось на порядок больше кинотеатров, чем закрылось
В 2016 г. в России открылось на порядок больше кинотеатров, чем закрылось
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2016 г. третьей по размеру сетью кинотеатров в России впервые стал «Премьер зал», следует из данных «Невафильм Research». Это данные по сетям с учетом не только собственных кинотеатров, но и кинотеатров, которые входят в сети по договорам франшизы и по договорам так называемого репертуарного планирования. По этому показателю «Премьер зал» обогнал сеть «Каро», которая еще несколько лет назад была крупнейшей киносетью в стране. По данным на начало января, «Премьер зал» управляет 161 кинотеатром с 231 залом, у «Каро» 28 кинотеатров с 221 залом. Лидером рынка остается «Синема парк» Саида Керимова (39 кинотеатров с 348 залами, см. таблицу).

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