Видеохостинг Dailymotion хочет избежать блокировки в России

Компания Dailymotion, управляющая крупнейшим французским видеохостингом, не знает о планах блокировки сервиса на территории России, сообщил «Ведомостям» представитель Dailymotion. По его словам, компания не получала никаких претензий от правообладателей о нарушении прав на интеллектуальную собственность и планирует связаться с российскими властями, чтобы исправить ситуацию.

Сервис Dailymotion принадлежит французскому медиахолдингу Vivendi SA и является третьим в мире по посещаемости видеообменником после YouTube и Vimeo.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница» о блокировке Dailymotion на территории России, сообщил вчера холдинг «Газпром-медиа» (управляет этим телеканалом). По данным медиахолдинга, Dailymotion неоднократно нарушал интеллектуальные права телеканала. В частности, на страницах Dailymotion незаконно транслировались шоу, права на которые принадлежат «Пятнице» – «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и др. «Газпром-медиа» утверждал, что в адрес видеохостинга направлялись претензии, но ответа от Dailymotion не было.

Телеканал «Пятница» судился с Dailymotion весь прошлый год. В мае 2016 г. Мосгорсуд вынес первое решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино»: предписание суда было выполнено, но в августе 2016 г. Dailymotion начал активную трансляцию премьерных выпусков реалити-шоу «Пацанки». Представители телеканала «Пятница» обратились в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер и, далее, с иском о постоянной блокировке сайта Dailymotion на территории России. 2 декабря 2016 г. Мосгорсуд удовлетворил иск, а представители Dailymotion не подали апелляцию, сообщал ранее «Газпром-медиа».

Представитель Роскомнадзора говорил «Ведомостям», что речь идет о так называемой «вечной» блокировке сайта, так как это уже не первое судебное решение в отношении Dailymotion. Он пообещал, что к концу недели операторы начнут блокировать ресурс.