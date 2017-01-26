Советник Путина поддержал ограничение интернета по образцу Китая

Советник президента пожаловался на то, что зарубежные компании, которые работают на российской территории, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко выступил в четверг, 26 января, с лекцией «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество». В ходе выступления он выразил мнение, что для обеспечения информационной безопасности в России можно ограничить интернет по «китайскому варианту».

Невозможная борьба Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает предложение Клименко невозможным и контрпродуктивным. «Это катастрофа какая-то. Во-первых, я категорический противник. Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе - это, конечно, ни о чем. Это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами», - сказал Мариничев «Интерфаксу». «В России сделать это уже невозможно. Это очевидно и понятно», - отметил интернет-омбудсмен.

Клименко, в частности, напомнил, что «Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет». Поэтому, заключил он, информационной безопасности Китая ничто не угрожает. «Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить», - добавил он, указывая на ситуацию с информационной безопасностью в России.

Советник президента пожаловался на то, что зарубежные компании, которые работают на российской территории, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов. По его мнению, если иностранные мессенджеры и социальные сети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть» (цитаты по «Интерфаксу»).

Позднее Клименко заявил, что не предлагал использовать китайский опыт в России. «Я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в России как в Китае, не шло», - сказал он агентству ТАСС.

В среду, 25 января, стало известно, что министерство промышленности и информационных технологий (МПИТ) КНР готовит 14-месячную общенациональную кампанию по борьбе с «неавторизованными подключениями». Согласно подготовленному ведомством документу под названием «Уведомление о расчистке и регулировании рынка предоставления интернет-доступа», все расположенные на территории Китая сервисы VPN должны будут в будущем получать одобрение регулирующих органов.

Как пишет газета «Коммерсантъ», представители китайских правозащитных организаций считают, что инициатива МПИТ предполагает под собой запрет VPN только внутри Китая - ведомство вряд ли получит разрешение на реализацию законопроекта от компартии. Таким образом, иностранным сервисам пока ничто не угрожает.

Между тем, как подчеркнули в комментарии газете глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников и председатель правления Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрий Бурков, даже если VPN будет полностью отключен на территории КНР, у пользователей интернета все равно будет возможность обходить запреты. По сведениям британской газеты The Guardian, в Китае в настоящий момент находится под запретом 171 из 1000 наиболее популярных в мире сайтов.

Ранее, в конце декабря, Клименко предупредил, что Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета. Он уточнил, что возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный на защиту критически важной для страны инфраструктуры. При этом, по словам советника президента, деятельность обычных пользователей интернета закон контролировать не будет.