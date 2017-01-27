Владелец прав на песни Цоя добился решения суда о блокировке «В контакте»

Но Роскомнадзор не будет блокировать соцсеть, так как не нашел в ней спорных песен

Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры в отношении социальной сети «В контакте», следует из текста определения Мосгорсуда, размещенного на его сайте.

Суд согласился с правообладателем – ООО «Музыкальное право», что в социальной сети незаконно размещены песни, права на которые принадлежат этой компании. В частности, речь идет о нескольких песнях Виктора Цоя, а также других исполнителей – Михаила Звездинского, групп «Круиз» и «Звуки Му». Суд обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий, которые позволяют размещать и распространять эти песни на сайте VK.com, говорится в определении суда.

Добиваться блокировки сайтов, размещающих пиратский контент, правообладателям позволяет антипиратский закон, действующий с 2014 г. С мая 2015 г. такие сайты могут быть заблокированы в России навечно – в том случае, если суд примет хотя бы два решения о нарушении интелектуальных прав в отношении таких ресурсов. В случае с «В контакте» речь пока идет о предварительных обеспечительных мерах – сайт может быть заблокирован временно, до принятия решения по существу. Правообладатель в течение 15 дней после подачи заявления о таких мерах обязан подать основной иск, указывается в определении Мосгорсуда.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорит, что ведомство получило решение Мосгорсуда и уже успело проверить, есть ли указанный контент во «В контакте». Найти эти песни в соцсети не удалось, компания все удалила, добавляет он. Это значит, что никаких обеспечительных мер (то есть временной блокировки) принято не будет. Корреспондент «Ведомостей», тем не менее, обнаружил некоторые указанные в решении Мосгорсуда песни в социальной сети.

Правами на песни группы «Кино» управляет один из старейших музыкальных лейблов - Moroz Records, основанный Сергеем Морозовым, а ООО «Музыкальное право» – одно из его юрлиц, говорит источник в одном из российских лейблов. По данным «СПАРК-Интерфакса», Сергей Морозов владеет 100% этого ООО и является его гендиректором. В каталоге, опубликованном на сайте Moroz Records, числятся некоторые песни, указанные в определении Мосгорсуда.

По словам источника «Ведомостей», Moroz Records давно пытается добиться от «В контакте» подписания лицензионного договора, но сторонам пока договориться не удалось. Ранее Mail.ru Group, управляющая «В контакте», подписала крупные контракты с западными мейджорами и некоторыми российскими издателями. Но части российских правообладателей пока не удается договориться с компанией, говорит он.

Представитель «В контакте» пока не смог это прокомментировать, телефоны офиса Moroz Records не отвечали. В прошлом году ООО «Музыкальное право» подало иск на «В контакте» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания требовала выплатить ей за нарушение ее прав 3 млн руб. Однако иск не был удовлетворен. Также ООО «Музыкальное право» судится с «Первым каналом» и требует от него компенсации за использование песен Виктора Цоя.