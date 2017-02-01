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Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Mail.ru Group не дает гарантий

Российские музыкальные лейблы недовольны Mail.ru Group

Группа платит им существенно меньше, чем западным издателям музыки
Владелец прав на песни Виктора Цоя хочет добиться полной блокировки «В контакте»
Владелец прав на песни Виктора Цоя хочет добиться полной блокировки «В контакте»
Евгений Разумный / Ведомости

Российские издатели музыки недовольны условиями работы с Mail.ru Group и, в частности, входящей в нее социальной сетью «В контакте», рассказали «Ведомостям» представители нескольких таких компаний. Недовольство вызывает прежде всего отказ группы платить русским лейблам минимальные гарантийные платежи за использование музыки. Получения таких гарантий от Mail.ru Group удалось добиться всего четырем компаниям – трем западным мейджорам (Universal Music, Sony Music, Warner Music) и российскому Первому музыкальному издательству (ПМИ).

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