Российские музыкальные лейблы недовольны Mail.ru Group

Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Mail.ru Group не дает гарантий

Российские издатели музыки недовольны условиями работы с Mail.ru Group и, в частности, входящей в нее социальной сетью «В контакте», рассказали «Ведомостям» представители нескольких таких компаний. Недовольство вызывает прежде всего отказ группы платить русским лейблам минимальные гарантийные платежи за использование музыки. Получения таких гарантий от Mail.ru Group удалось добиться всего четырем компаниям – трем западным мейджорам (Universal Music, Sony Music, Warner Music) и российскому Первому музыкальному издательству (ПМИ).