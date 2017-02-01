МТС скорректировала цену выкупа акций

МТС повысила диапазон цен, по которым готова выкупать с рынка свои акций. Теперь владельцы обыкновенных бумаг смогут продать их оператору по цене от 270 до 290 руб. за бумагу. Это представляет дисконт в размере 2,1%, или премию в размере 5,2%, к цене закрытия на 31 января 2017 г. - 275,7 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении оператора.

МТС объявила обратный выкуп акций на 9,3 млрд руб. 17 января. Рыночная цена обыкновенной акции на закрытие торгов 16 января 2017 г. – 263,35 руб. – тогда также находилась внутри ценового диапазона. Дисконт к минимальной цене выкупа составлял 3,9%, а премия для максимальной цены была выше – 7,5%. Диапазон же выкупа для ADS оказался тогда ниже рыночной цены ($10,13) на закрытие торгов 16 января – дисконт к ней составил от 6 до 16%.

Причиной изменения программы оператор называет «продолжающийся приток инвестиций на российский рынок акций», говорится в сообщении. Это подтверждается растущим спредом между котировками акций на внутреннем рынке и ADS. С момента объявления второго раунда buyback акции МТС на Московской бирже прибавили в цене 4,7% до 275,7 руб. за бумагу к вчерашнему закрытию торгов.

Кроме того, оператор продлил крайний срок подачи заявки для держателей депозитарных акций (ADS, в каждой две обыкновенные акции) почти на семь часов – с 17.00 до 23.59 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 г. Срок подачи заявок для владельцев обыкновенных акций не изменился — он истечет в 10.00 мск 15 февраля. Представитель МТС Дмитрий Солодовников называет этот перенос сроков техническим изменением. По требованиям американского законодательства, изменения в программу выкупа могут вноситься не менее чем за 10 рабочих дней до ее окончания, поэтому сроки подачи заявок были отодвинуты, объяснил он.

Всего МТС намерена выкупить у акционеров около 0,92% своего уставного капитала на общую сумму до 4,647 млрд руб. Чтобы обеспечить пропорциональное приобретение бумаг у всех своих акционеров согласно их эффективным долям владения, МТС планирует потратить также до 4,65 млрд руб. на выкуп акций у своего мажоритарного акционера, АФК «Система». Всего компания планирует направить на программу выкупа до 9,3 млрд руб. – это оставшиеся неиспользованными деньги от 10 млрд руб., выделенные на выкуп акций, который МТС провела в начале декабря. Как и в декабре, выкупать акции МТС будет через дочернюю компанию «Стрим диджитал».

Для оператора это уже второй раунд программы приобретения акций за последние три месяца. В ноябре МТС была намерена выкупить акции на сумму до 10 млрд руб., но в итоге потратила на buyback только 700 млн руб. – из-за невысокого интереса со стороны миноритариев. Программа приобретения акций оказалась не полностью выбранной как раз из-за роста стоимости акций МТС на рынке. В тот раз МТС завершила сбор заявок 30 ноября и выкупала бумаги по 229 руб. за бумагу. Интерес со стороны миноритариев был невысок, поскольку накануне завершения подачи заявок цена на акции МТС оставалась выше верхней границы диапазона выкупа, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В таких условиях акционерам МТС было невыгодно продавать акции оператору, констатировали аналитики.

Текущее решение призвано не допустить повторения такой ситуации и сохранить цену акции на бирже в рамках диапазона выкупа, считает Либин. Цена акций ушла далеко от уровня, где она была на момент объявления, и МТС откорректировала условия программы в соответствии с этим, говорит Либин.