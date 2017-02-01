Facebook выходит на телеэкран

Facebook разрабатывает специальное приложение для телевизионных приставок, включая Apple TV, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники. Это будет приложение, ориентированное на просмотр видеоконтента. Компания, по словам источников WSJ, хочет, чтобы соцсеть стала серьезным игроком на рынке видео и получила бы новый канал продажи видеорекламы.

Новое приложение – один из проектов Facebook, который призван сделать соцсеть сервисом, ориентированным прежде всего на видео. Он поможет компании конкурировать с традиционным телевидением на рынке ТВ-рекламы.

По словам источников WSJ, Facebook также ведет переговоры с медиакомпаниями о лицензировании телепрограмм. А приложение для ТВ-приставок будет каналом дистрибуции премиального контента и средством доступа на телеэкраны. В октябре прошлого года Facebook уже запустила функцию, позволяющую пользователям показывать их прямые трансляции через приставки вроде Apple TV и Google Chromecast.

Facebook занимает второе место на американском рынке интернет-рекламы после Alphabet (материнской компании Google). Однако в ноябре прошлого года Facebook предупредила инвесторов, что ее основной источник дохода – реклама в ленте новостей - исчерпал потенциал роста. В связи с этим компания предсказала снижение темпов роста собственной выручки, причем этот процесс должен начаться уже в середине 2017 г. Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что в IV квартале 2016 г. выручка соцсети вырастет на 46% до $8,5 млрд.

Выход на $70-миллиардный рынок ТВ-рекламы мог бы помочь Facebook избежать снижения роста доходов, отмечает WSJ. Несмотря на то что крупные рекламодатели уже активно покупают видеорекламу, в том числе в Facebook, большую часть своих бюджетов они по-прежнему тратят на ТВ. В интернете Facebook конкурирует с технологическими компаниями – YouTube (принадлежит Google) и Snapchat. Google недавно заявил, что реклама на YouTube пока стоит дешевле, чем реклама в поисковой выдаче. А Snapchat тоже стремится попасть на рынок ТВ-рекламы и делает первые шаги к лицензированию собственного контента, это не могла не заметить Facebook, отмечают источники WSJ в медиакомпаниях.

Facebook начала активно развивать направление видео в 2014 г.: тогда компания заявила, что видео становится одним из основных способов общения между людьми. В конце прошлого года многие сотрудники Facebook начали активно обсуждать создание некоей «платформы будущего», своего рода мобильного телевидения, рассказывает один из собеседников WSJ. Facebook, по их словам, надеется, что американцы станут меньше смотреть традиционное ТВ (сейчас, по данным Nielsen, он смотрят его в среднем четыре часа в день). Тогда как в Facebook и ее других проектах пользователи проводят около 50 минут в день.

В Facebook наиболее распространены короткие видеоролики. Однако медиакомпании говорят, что Facebook ведет переговоры о создании более длинных видео (более 10 минут) – как на телевидении. Это могут быть различные телешоу, спортивные программы, другой развлекательный контент, созданный специально для Facebook, сообщили WSJ топ-менеджеры нескольких медиахолдингов. По их словам, практически каждая команда, работающая над одним из продуктов Facebook, старается включить в него как можно больше возможностей, связанных с видео. На прошлой неделе Facebook изменила ленту новостей таким образом, чтобы пользователи могли смотреть видео длиной больше 90 секунд. При этом компания уже начала тестировать видеорекламу, которая похожа на рекламу на обычном ТВ, – ролики, которые транслируются внутри основного видео: эта реклама будет длится 15 секунд, ролики будут появлятся после каждых 20 секунд трансляции.

Технологические компании все чаще засматриваются на крупный рынок традиционного телевидения. Онлайн-сервисы вроде Netflix и Amazon уже давно выпускают собственные сериалы. А недавно стало известно, что на рынок производства контента планирует выйти Apple. Последние несколько месяцев Apple ведет переговоры с производителями контента как о покупке прав на телевизионные программы, так и о запуске собственных полнометражных фильмов, сообщала ранее WSJ. Руководство Apple уже предупредило некоторые голливудские студии о планах запустить производство своего контента уже в этом году.