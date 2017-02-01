ФКК выбрала 17 каналов для 21-й кнопки

Региональные телеканалы не попали ни в первый, ни во второй мультиплекс

Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) выбрала 17 общедоступных телеканалов в Центральном федеральном округе, сообщил Роскомнадзор.

ФКК выбирает общедоступные телеканалы, чтобы выполнить требования закона «О средствах массовой информации», которые приняты о так называемом общедоступном телеканале. В этом году в России в каждом из регионов появится один общедоступный региональный канал. За таким телеканалом будет закреплена 21-я кнопка: т. е. при настройке нового телевизора этот региональный канал будет идти сразу после 20 федеральных каналов, входящих в цифровые мультиплексы. Все эти каналы не только обязательны для распространения всеми операторами связи в стране, но и должны транслироваться ими бесплатно.

Региональные телеканалы не попали ни в первый, ни во второй мультиплекс. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. В апреле прошлого года на медиафоруме региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский предложил зафиксировать региональные каналы на 21-й кнопке, чтобы «жители страны могли получать информацию о жизни в своем регионе». Это предложение поддержали министр связи Николай Никифоров и президент. «Я точно мешать не буду», – сказал Путин. Через неделю Левин внес проект с соответствующими поправками в законы «О средствах массовой информации» и «О связи» в Госдуму. Законопроект был принят быстро, до конца весенней сессии. В конкурсе разрешили принимать участие телеканалам, которые вещают не менее 75% национального контента и распространяются на территории не менее 50% от обозначенной области.

В конце января Роскомнадзор опубликовал список каналов, претендующих на попадание в на 21-ю кнопку. Заявки подали телеканалы практически из всех регионов, кроме республики Адыгея, Калмыкии, Алтая, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Смоленской и Псковской областей.

На первом заседании ФКК рассматривались телеканалы, которые должны попасть на 21-ю кнопку Центрального федерального округа. Победителями стали в Болгородской области канал «Мир Белогорья», в Брянской области — «Брянская губерния», во Владимирской области - «Губерния 33», в Воронежской области - «ТВ Губерния», в Ивановской области - «Барс плюс», в Калужской области - «НИКА-ТВ», в Костромской области - «Телеканал «Русь», в Курской области канал «Сейм», в Липецкой - «Липецкое время», в Москве - «Москва 24», в Московской области - телеканал «Подмосковье», в Орловской области - «Первый областной», в Рязанской - «ТКР», в Тамбовской - «Телевидение Тамбовской области Новый век», в Тверской - «Тверской проспект - Регион», в Тульской - «Первый Тульский», в Ярославской - «Первый Ярославский».

Выбрать телеканал для вещания в Смоленской области ФКК не смогла, говорится в сообщении Роскомнадзора.

В дальнейшем ФКК будет проводить конкурсы на протяжении каждой недели, чтобы определить телеканалы, которые будут показывать контент на 21-й кнопке в других регионах.