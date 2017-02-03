«Ростелеком» инвестирует в старые телефонные сети

«Ростелеком» объявил конкурс на закупку мультисервисных узлов доступа на сумму 3,8 млрд руб. Это следует из опубликованной «Ростелекомом» конкурсной документации. Это оборудование предназначено для модернизации местных телефонных сетей, построенных на основе медного кабеля, объясняет представитель оператора Андрей Поляков. Оно, в частности, позволяет предоставлять абонентам аналоговой телефонии доступ в интернет по технологии VDSL2 (Very high data rate digital subscriber line, «высокоскоростная абонентская линия передачи данных»). По его словам, с победителями конкурса будет заключен рамочный договор на два года. Новое оборудование позволит не только подключать абонентов к интернету, но и освободить площади на АТС «Ростелекома» от устаревшего оборудования - эти помещения оператор впоследствии планирует продать или сдавать в аренду, говорит Поляков.

По его словам, технология VDSL2 в зависимости от длины абонентской линии позволяет подключаться к интернету на скорости до 100 Мбит/с, используя существующую распределительную сеть в домах, без прокладки дополнительных линий в квартиру абонентов. Телефонами, подключенными к «медным» сетям, в III квартале 2016 г. пользовался почти 21 млн абонентов «Ростелекома» (-8% год к году), следует из отчета оператора. Чтобы снизить отток абонентов, им необходимо предложить дополнительные услуги, в первую очередь широкополосный доступ (ШПД) в интернет, объясняет Поляков. Использовать для этого существующие медные линии в некоторых случаях дешевле, чем строить с нуля оптические сети доступа, утверждает он.

По данным «Ростелекома», в III квартале 2016 г. у него было 12,2 млн подписчиков ШПД (+7% год к году). База пользователей технологий DSL сократилась на 9% до 5 млн, оптических технологий доступа - выросла на 20% до 7,1 млн. Высокие темпы роста базы «оптических» подписчиков ШПД «Ростелекома» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объясняет программой строительства GPON-сетей в крупных городах, которая стартовала в начале 2010-х гг. В дальнейшем база подписчиков оптического интернета от «Ростелекома» будет расти в ходе выполнения программы ликвидации цифрового неравенства, прогнозирует он. Согласно 10-летнему контракту «Ростелекома» на 168 млрд руб., заключенному с государством в 2013 г., оператор должен организовать в населенных пунктах, где установлены таксофоны и проживает 250–500 человек, доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. По программе устранения цифрового неравенства «Ростелеком» должен построить 200 000 км оптических линий связи, дотянув их почти до 14 000 населенных пунктов, говорил ранее его представитель.

GPON, конечно, более перспективная технология, предполагающая более высокие доступы для абонентов, расширенный ассортимент дополнительных услуг, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его расчетам, для обслуживания традиционной телефонной сети один специалист требует для обслуживания в среднем 3000 абонентских линий. На сети GPON специалист, правда, более высокой квалификации, может заниматься ремонтом, настройкой и т. п. 6000 абонентских линий, говорит Мирзабеков. DSL как средство удержания абонентов хорош в регионах, где привязанность к телефонному номеру сильнее, чем в Москве, считает он. Но в Москве это уже неактуально - поэтому, к примеру, МГТС делает акцент на продвижение именно скоростного интернета GPON, утверждает он.

По расчетам Мирзабекова, подключение абонента GPON обходится оператору в среднем в 7000 руб. Эти инвестиции окупаются в течение полутора-двух лет, посчитал он.