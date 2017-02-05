Wargaming покажет рекламу игры World of Tanks в Super Bowl

Реклама игры World of Tanks будет транслироваться в финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (профессиональная лига американского футбола в США; NFL), известной как Super Bowl, рассказал «Ведомостям» Юусо Миллиринн, глобальный директор по маркетингу и PR разработчика игры Wargaming. Информация об этом содержится и на сайте американского отраслевого издания Ad Age. В перерыве матча будут показаны два ролика по 15 секунд с лозунгом «Танки рулят», отмечает Ad Age.

Wargaming основана белорусом Виктором Кислым в 1998 г. в Минске, где до сих пор расположен штаб разработки компании. Игра World of Tanks вышла в 2009 г., в ее разработку основатель с соратниками вложили около $10 млн. Сейчас это самая популярная игра Wargaming. В нее играют больше 110 млн человек по всему миру, из них более 40 млн регистраций приходятся на Россию и страны СНГ, сообщил представитель Wargaming. Количество регистраций игры в США он не назвал. Согласно расчетам аналитиков Superdata на декабрь 2016 г. World of Tanks занимала шестое место в мире по популярности. По их же данным, выручка Wargaming в 2015 г. могла превысить $590 млн. В начале 2016 г. Bloomberg оценил стоимость Wargaming в $1,5 млрд, а Кислого агентство назвало первым долларовым миллиардером в Белоруссии с состоянием в $1 млрд.

Super Bowl – одно из самых зрелищных мероприятий в США, которое конкурирует по зрительской аудитории с трансляцией Олимпийских игр и финалами чемпионатов мира по футболу. В 2016 г., по данным Nielsen, число зрителей матча превысило 111,9 млн человек. Для сравнения: тот же показатель во время инаугурации Дональда Трампа составил чуть больше 30 млн человек (см. также график).

В США день Super Bowl считается неофициальным национальным праздником. В этот раз на арене встретятся команды «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Рекламодатели специально готовят ролики для этого события и платят огромные деньги, чтобы получить доступ к аудитории матча. В прошлом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в перерыве матча оценивалась в $5 млн, писала Financial Times. В этом году она оценивается в $6 млн. По словам Миллиринна, Wargaming удалось получить размещение практически за половину стандартной цены. «Стоимость подобного размещения в открытых источниках оценивается примерно в $6 млн. Но в последний момент нам поступило крайне заманчивое предложение о размещении со скидкой, и мы согласились», – заявил он «Ведомостям».

Продажей рекламы во время Super Bowl занимается компания Fox Sports. На конец декабря 2016 г. ей удалось распродать лишь 90% рекламного времени, пишет Variety. Как правило, 70% времени кубка выкупают сразу уже ставшие традиционными рекламодатели – такие компании, как Anheuser Busch InBev и PepsiCo. На оставшееся же рекламное время найти рекламодателей оказалось непросто. За последние 10 лет цены на размещение во время матча взлетели на 76%, по данным аналитической компании Kantar, а переговоры стали более сложными, так как нужно договориться об условиях размещения с вещателями Fox, CBS и NBC, у которых есть права на показ игры. NBC в конце 2016 г. публично признавал, что столкнулся с нехваткой желающих размещать рекламу во время матча. В этом году реклама Wargaming будет показана во время матча вместе с рекламой Coca-Cola, Audi, Buick (General Motors), Fiat Chrysler и др.

Wargaming намерена увеличить аудиторию игры World of Tanks в США. Компания собирается запустить большую телевизионную рекламную кампанию в Америке, характер которой совпадает с настроением рекламных роликов, показываемых во время Super Bowl, рассказал Миллиринн: «Такие ролики всегда с юмором и похожи на маленькое кино».

В США у компании большой потенциал, поэтому Wargaming готовит там большие маркетинговые проекты, говорит он. В странах СНГ, где узнаваемость бренда World of Tanks достигает 80%, рекламные расходы значительно сокращаются, продолжает он.США для Wargaming – сложный рынок, рассказывал Кислый в интервью «Ведомостям» два года назад. «На этом рынке очень высокая конкуренция, причем не только в играх. Но мы (World of Tanks. – «Ведомости») получили там какую-то свою аудиторию. Это мужики постарше, которые водят детей в танковые музеи, смотрят Discovery Channel», – объяснял он. В 2015 г. компания закрыла подразделение разработки мобильных приложений в США, посчитав его нерентабельным.Российские компании, впрочем, как и компании в странах СНГ, прежде никогда не размещали рекламные ролики во время Super Bowl, замечает гендиректор Media Direction Group Андрей Брайович.Представитель Fox Sports на запрос «Ведомостей» не ответил.

Wargaming основана белорусом Виктором Кислым в 1998 г. в Минске, где до сих пор расположен штаб разработки компании. Игра World of Tanks вышла в 2009 г., в ее разработку основатель с соратниками вложили около $10 млн. Сейчас это самая популярная игра Wargaming. В нее играют больше 110 млн человек по всему миру, из них более 40 млн регистраций приходятся на Россию и страны СНГ, сообщил представитель Wargaming. Количество регистраций игры в США он не назвал. Согласно расчетам аналитиков Superdata на декабрь 2016 г. World of Tanks занимала шестое место в мире по популярности (см. график). По их же данным, выручка Wargaming в 2015 г. могла превысить $590 млн. В начале 2016 г. Bloomberg оценил стоимость Wargaming в $1,5 млрд, а Кислого агентство назвало первым долларовым миллиардером в Белоруссии с состоянием в $1 млрд.

Super Bowl – одно из самых зрелищных мероприятий в США, которое конкурирует по зрительской аудитории с трансляцией Олимпийских игр и финалами чемпионатов мира по футболу. В 2016 г., по данным Nielsen, число зрителей матча превысило 111,9 млн человек. Для сравнения: тот же показатель во время инаугурации Дональда Трампа составил чуть больше 30 млн человек (см. также график).В США день Super Bowl считается неофициальным национальным праздником. В этот раз на арене встретятся команды «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Рекламодатели специально готовят ролики для этого события и платят огромные деньги, чтобы получить доступ к аудитории матча. В прошлом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в перерыве матча оценивалась в $5 млн, писала Financial Times. В этом году она оценивается в $6 млн. По словам Миллиринна, Wargaming удалось получить размещение практически за половину стандартной цены. «Стоимость подобного размещения в открытых источниках оценивается примерно в $6 млн. Но в последний момент нам поступило крайне заманчивое предложение о размещении со скидкой, и мы согласились», – заявил он «Ведомостям».

Продажей рекламы во время Super Bowl занимается компания Fox Sports. На конец декабря 2016 г. ей удалось распродать лишь 90% рекламного времени, пишет Variety. Как правило, 70% времени кубка выкупают сразу уже ставшие традиционными рекламодатели – такие компании, как Anheuser Busch InBev и PepsiCo. На оставшееся же рекламное время найти рекламодателей оказалось непросто. За последние 10 лет цены на размещение во время матча взлетели на 76%, по данным аналитической компании Kantar, а переговоры стали более сложными, так как нужно договориться об условиях размещения с вещателями Fox, CBS и NBC, у которых есть права на показ игры. NBC в конце 2016 г. публично признавал, что столкнулся с нехваткой желающих размещать рекламу во время матча. В этом году реклама Wargaming будет показана во время матча вместе с рекламой Coca-Cola, Audi, Buick (General Motors), Fiat Chrysler и др.

Wargaming намерена увеличить аудиторию игры World of Tanks в США. Компания собирается запустить большую телевизионную рекламную кампанию в Америке, характер которой совпадает с настроением рекламных роликов, показываемых во время Super Bowl, рассказал Миллиринн: «Такие ролики всегда с юмором и похожи на маленькое кино».

В США у компании большой потенциал, поэтому Wargaming готовит там большие маркетинговые проекты, говорит он. В странах СНГ, где узнаваемость бренда World of Tanks достигает 80%, рекламные расходы значительно сокращаются, продолжает он.США для Wargaming – сложный рынок, рассказывал Кислый в интервью «Ведомостям» два года назад. «На этом рынке очень высокая конкуренция, причем не только в играх. Но мы (World of Tanks. – «Ведомости») получили там какую-то свою аудиторию. Это мужики постарше, которые водят детей в танковые музеи, смотрят Discovery Channel», – объяснял он. В 2015 г. компания закрыла подразделение разработки мобильных приложений в США, посчитав его нерентабельным.

Российские компании, впрочем, как и компании из стран СНГ, прежде никогда не размещали рекламные ролики во время Super Bowl, замечает гендиректор Media Direction Group Андрей Брайович. Представитель Fox Sports на запрос «Ведомостей» не ответил.