Медиа
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: ТВ из смартфона

Snapchat как новое телевидение

Приложение выглядит как мессенджер, но для молодых американцев это альтернатива телеканалу
Интерфейс Snapchat позволяет бесконечно смотреть видео, и это не требует от пользователя постоянного выбора
Интерфейс Snapchat позволяет бесконечно смотреть видео, и это не требует от пользователя постоянного выбора
Е. Разумный / Ведомости

В документах для IPO Snap (компания, управляющая сервисом Snapchat) описала широкий круг конкурентов – от Google, Apple, Facebook до азиатских мессенджеров Kakao и Line. При этом компания не включила в этот список ни одной традиционной медиакомпании – например, Fox или Viacom. Это странно, ведь фундаментально этот американский стартап – это расцветающая медиакомпания. Snapchat, может, и выглядит как мессенджер, но во многом это новый тип телевидения.

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