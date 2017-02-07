Snapchat как новое телевидение

В документах для IPO Snap (компания, управляющая сервисом Snapchat) описала широкий круг конкурентов – от Google, Apple, Facebook до азиатских мессенджеров Kakao и Line. При этом компания не включила в этот список ни одной традиционной медиакомпании – например, Fox или Viacom. Это странно, ведь фундаментально этот американский стартап – это расцветающая медиакомпания. Snapchat, может, и выглядит как мессенджер, но во многом это новый тип телевидения.

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