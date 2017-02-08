Из Российского авторского общества вывели сотни миллионов рублей

В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на себя

Бывший топ-менеджмент Российского авторского общества (РАО) выводил деньги из организации с помощью нелегальных схем, заявили гендиректор РАО Максим Дмитриев и несколько членов авторского совета. Они ссылаются на предварительные выводы независимого аудитора - компании ФБК Grant Thornton.

В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на себя. Пока аудиторы проверили платежи на 295 млн руб., сообщило РАО, из них по 75% выявлены «признаки фиктивности».

Как объяснил Дмитриев, эти деньги распределялись по непонятным основаниям, на основании рейтингов с неизвестными источниками данных по десяткам компаний-однодневок и индивидуальных предпринимателей. Эти компании и ИП владеют правами на неизвестные песни и музыку, зачастую с «очень смешными» названиями. Это статистика только за 2016 г., но есть данные, что бывший топ-менеджмент выводил деньги из общества долгие годы, заявил Дмитриев.

Председатель авторского совета Юрий Бутман говорит, что никто не был готов к такому масштабу коррупции и члены старого авторского совета заявили, что их многие годы вводили в заблуждение.

История конфликта

Сбором денег в пользу авторов и исполнителей музыки в России по госаккредитации занимаются три организации – РАО, Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В 2015 г. они собрали 7,7 млрд руб., из них 4,5 млрд руб. сборов пришлось на РАО.

В августе минувшего года Дмитриев был выбран гендиректором авторского общества лишь частью авторов - членов РАО. Сделано это было на внеочередной конференции РАО 31 августа: на ней авторы сместили с поста гендиректора Сергея Федотова, его мать и заместителя гендиректора РАО Веру Федотову и полностью сменили авторский совет организации. Необходимость этих перемен они объяснили недовольством авторов тем, как РАО платит авторские вознаграждения: многие не получали их совсем, другие авторы считали, что РАО им недоплачивает.

Старый авторский совет общества во главе с продюсером Игорем Матвиенко объявил конференцию незаконной и назвал всю ситуацию попыткой рейдерского захвата РАО. Совет РАО даже обратился за помощью к президенту Владимиру Путину. Из-за конфликта внутри РАО Минюст утвердил кандидатуру Дмитриева только в декабре 2016 г.

Бывший гендиректор РАО Сергей Федотов, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, в январе этого года заключил досудебное соглашение со следствием. Федотов находится за решеткой с июня 2016 г.: он был арестован правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупных размерах. МВД обвинило Федотова в выводе из РАО недвижимости более чем на 500 млн руб. через ЗАО «СЭК».