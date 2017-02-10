«Вымпелком» начал отказываться от безлимитных тарифов

«Вымпелком» сообщил московским абонентам о новой линейке постоплатных тарифов «Все». До 31 января пакет интернета на постоплатных тарифах был безлимитным, теперь же пакеты будут ограничены в зависимости от стоимости.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева обращает внимание, что раньше тарифы этой линейки могли подключить только владельцы смартфонов, а теперь они действуют на всех устройствах. Также, добавляет она, у новой постоплатной линейки на 10% больше звонков и sms по сравнению с предоплатой, а пакеты интернета в 2 раза больше, чем на предоплате.

Постоплатные тарифы «Все» с пакетами безлимитного мобильного трафика у «Вымпелкома» появились весной прошлого года. Айбашева объяснила, что это была временная акция, которая должна была продлиться до конца сентября 2016 г., но оператор решил ее продлить из-за высокого спроса на тарифы. В январе срок этого продления истек, поясняет Айбашева.

В регионах подключение к постоплатным тарифам с февраля недоступно, говорит она. «Мы поняли, что за пределами Москвы к ним уже подключился все, кто хотел, необходимости повторно продлевать срок действия подключения к акционному предложению просто нет, кроме того, сама система постоплаты за пределами столицы не очень популярна», — объясняет Айбашева.

Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, прогнозировал ранее гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен. У операторов просто нет другого выхода, отметил он: 3G-сети уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Первым из них в итоге это сделал не «Вымпелком», а «Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи). В конце января оператор ввел новую тарифную линейку, где безлимитного доступа в интернет уже не было.

Нововведения касаются новых абонентов и тех, кто переходит на линейку «Все», для пользователей прежних тарифных планов условия будут прежними.

Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 г., сообщает Ким со ссылкой на руководителей оператора.