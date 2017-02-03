МТС откажется от «Безлимитища»

Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 г., сообщает Ким со ссылкой на руководителей оператора. Кроме того, менеджмент МТС допускает возможность сократить размер трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах, говорится в обзоре.

Представитель МТС подтвердил, что такая встреча была, но от подробных комментариев отказался. Оператор будет анализировать профиль потребления своих абонентов, чтобы предложить им оптимальные тарифы, сообщил он.

Тарифы или опции, которые позволяют абонентам пользоваться передачей данных без ограничений, в течение 2016 г. ввели все операторы. МТС открыла для подключения свой первый тариф с безлимитным мобильным интернетом под названием «Smart безлимитище» в мае 2016 г. Сейчас именно на такие тарифы приходится большинство новых подключений оператора, следует из обзора «ВТБ капитала».

Возможность пересмотреть цены на мобильную связь может появиться у МТС в связи с завершением «ценовой войны» в сотовом ритейле и отказом оператора от расширения своей розничной сети, следует из обзора «ВТБ капитала». Думать же о том, как монетизировать рост трафика передачи данных за счет цен во время гонки за подключение новых абонентов, сложно или невозможно, поясняет автор обзора Иван Ким.

Монетизировать передачу данных оператор может за счет снижения размера трафика в пакетных тарифах и, например, вместо 5Gb давать 4Gb за ту же цену, говорит Иван Ким. Основная задача МТС при изменении стоимости мобильного интернета состоит в том, чтобы сократить размер трафика в пакетных тарифах и одновременно увеличить доходы от мобильного интернета в стандарте LTE (4G). С ростом проникновения LTE растет потребление передачи данных, а «перепакетирование» позволит монетизировать LTE, поскольку абоненты будут переходить на тарифы с большим количеством трафика, объясняет Ким.

Любой вариант, который в итоге выберет менеджмент МТС для повышения монетизации интернет-трафика, будет позитивным сигналом об улучшении конкурентой среды на мобильном рынке, считает аналитик «Сбербанка CIB» Мария Суханова. На III квартал 2016 г. пришелся пик негативного эффекта от сокращения стоимости пакетных тарифов, напоминает она. Операторы задумались о том, как можно изменить ситуацию, и во время конференц-звонков с аналитиками в унисон говорили о необходимости снижения конкуренции. Сейчас мы видим, как операторы постепенно начинают реализовывать эти намерения, заключает Суханова. В III квартале доходы МТС от мобильной связи в России упали впервые с 2010 г. В III квартале 2016 г. они сократились на 2,7% год к году – до 75,9 млрд руб. Выручка от мобильных услуг и показатель OIBDA тогда сократился у всех игроков «большой тройки».

Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, прогнозировал ранее гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен. У операторов просто нет другого выхода, отметил он: 3G-сети уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Первым из них в итоге это сделал не «Вымпелком», а «Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи). В конце января оператор ввел новую тарифную линейку, где безлимитного доступа в интернет уже не было.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева считает, что безлимитные тарифы, по сути, превратились в маркетинговый инструмент и по факту реальное потребление трафика на них не намного выше, чем на обычных тарифах. Безлимитные тарифы сдерживают дальнейшее развитие рынка, поскольку потребление мобильного интернета растет, однако в случае с безлимитными тарифами одинаково платят и активные пользователи, и те, кто пользуется интернетом мало, объясняет она.

«Мегафон» с рассуждениями менеджмента МТС согласен, сообщил представитель оператора. Планирует ли сам «Мегафон» отказываться от безлимитной передачи данных и сокращать услуги в пакетных тарифах, он не уточнил. «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) в ближайшее время не планирует уменьшать наполнение текущих пакетов и пока не собирается отказываться от безлимитных тарифов, однако будет следить за рыночными тенденциями, обещает представитель оператора Константин Прокшин.

Аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин называет главной проблемой безлимитных тарифов то, что операторы ошибочно позиционировали эту, нишевую по своей сути, услугу на широкий рынок. Тем самым операторы установили для себя неестественно низкий «потолок» по позможному ARPU (выручке от расчете на одного абонента) и, кроме того, увеличили нагрузку на свои сети, рассуждает он. Для того чтобы решить проблему, оптимальной стратегией является закрытие массовых безлимитных тарифов для новых подключений, согласен он. Саму услугу безлимитного доступа операторам целесообразно оставить в качестве относительно дорогой опции, с ценой в две-три ARPU, предполагает Нигматуллин.