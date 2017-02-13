МТС обеспечит стабильную связь в метро через WiFi

МТС и «Максимателеком» запускают проект, в ходе которого небольшие базовые станции оператора (фемтосоты) будут подключаться к WiFi-сети «Максимателекома» - возможно, об этом будет объявлено уже завтра. Об этом рассказали люди, близкие к обеим компаниям. Представители МТС и «Максимателекома» этого не комментируют.

Фемтосоты обеспечат пассажиров стабильной голосовой связью, sms-услугами и мобильным интернетом по технологии 3G во всех тоннелях Московского метрополитена, обещали они ранее. МТС будет платить фиксированный ежемесячный платеж при выполнении партнером всех оговоренных технических условий – в частности, скорости мобильного интернета и бесперебойности связи, говорил представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Капитальные затраты МТС и ее «дочки» МГТС в Москве в 2016 г. составили 15 млрд руб., недавно рассказывал директор МТС в Москве Игорь Егоров. В 2017 г. они останутся на том же уровне, обещал он. К концу этого года МТС планирует покрыть связью 140 станций (сейчас покрыто 53), прогнозировал Егоров. По его словам, работа в метро не приносит операторам прибыли - они предоставляют связь в метрополитене в первую очередь для того, чтобы поддерживать лояльность клиентов, обеспечивать качественный сервис.

В 2011-2015 гг. строительство сотовых сетей в метро практически застопорилось - в частности из-за того, что метрополитен установил заградительные тарифы на доступ к инфраструктуре, говорили ранее «Ведомостям» источники, близкие к сотовым компаниям. Чиновники и операторы одно время обсуждали телефонизацию метро с помощью единой для всех сотовых компаний сотовой сети в метрополитене. Строительство такой сети обошлось четырем работающим в Москве операторам примерно в 7 млрд руб., оценивал ранее сотрудник одного из них. Но кризис 2014 г. заставил отложить эти планы. Правда, уже в 2015 г. замороженное сетевое строительство в метро оживилось - например, МТС покрыла 3G-сетью Сокольническую и Таганско-Краснопресненскую линии московского метро, а также улучшила 3G-покрытие на кольцевой линии, рассказывал летом 2015 г. Солодовников.

Сотрудничество МТС с «Максимателекомом» в сфере улучшения покрытия в метро - логичный шаг с точки зрения повышения лояльности абонентов, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Бесшовный переход с поверхности на станцию и в вагон метро - дополнительное удобство с точки зрения абонента, считает он. Не надо лишний раз авторизовываться в WiFi-сети, не надо смотреть рекламу перед выходом в интернет, перечисляет Мирзабеков. «Максимателеком» как опорная сеть для сотовых операторов в метро - оправданное решение, отмечает Мирзабеков.

В 2017 г. Tele2 покроет сетями 70 ключевых станций московского метрополитена, цитировало «РИА Новости» ее гендиректора Сергея Эмдина.

«Вымпелком» продолжает собственное строительство в метро - в ближайшее время сеть LTE появится на нескольких новых станциях, обещает его представитель Анна Айбашева.