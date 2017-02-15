ИТ-бизнес

Выручка Avito в прошлом году выросла на 75%

Больше половины просмотров объявлений уже приходится на мобильные устройства, отчиталась компания
Больше половины просмотров объявлений портала Avito уже приходится на мобильные устройства
Больше половины просмотров объявлений портала Avito уже приходится на мобильные устройства
А. Гордеев / Ведомости

По итогам 2016 г. выручка российского портала объявлений Avito выросла до 11,65 млрд руб., это на 75% больше, чем в предыдущем году, сообщил один из акционеров компании - фонд Vostok New Ventures.

Скорректированный показатель EBITDA вырос почти в два раза - до 6,26 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2016 г. - 54%. В 2015 г. этот показатель составлял 49%.

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Больше половины просмотров объявлений портала Avito уже приходится на мобильные устройства. В прошлом году число посещений портала выросло на 18% до 123 млрд руб. по сравнению с 104 млрд руб. в 2015 г. 59% посещений пришлись на мобильные устройства, в 2015 г. число таких посещений составляло 46%.

В IV квартале выручка Avito выросла на 54% до 3,3 млрд руб. Число просмотров выросло на 7% до 31 млрд руб. Из них 59% пришлись на мобильные устройства.

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Avito владеет крупнейшим в России сайтом бесплатных объявлений. Эту компанию в 2007 г. основали предприниматели Йонас Нордландер и Филип Энгельберт. Два года спустя под этим назаванием в рунете заработала полноценная доска бесплатных объявлений (сейчас часть объявлений уже платная) о продаже или покупке вещей, сдаче и продаже недвижимости, автомобилей и т. п. Основной источник доходов Avito – взаимные платы за продвижение объявлений. Аналитики Goldman Sachs называют Avito самым быстрорастущим сервисом по размещению объявлений в мире.

В 2015 г. южноафриканский медиахолдинг Naspers увеличил долю в компании с 17,4 до 67,9%, заплатив за эти акции $1,2 млрд, исходя из оценки бизнеса Avito в $2,7 млрд, а с учетом долга - в 35 раз больше ее выручки за 2014 г. ($76,5 млн). Avito оценили лишь в 1,6 раза дешевле «Яндекса», хотя выручка поисковика на два порядка выше, чем у Avito, – 50,8 млрд руб. ($1,3 млрд) в 2014 г.

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