Выручка Avito в прошлом году выросла на 75%

По итогам 2016 г. выручка российского портала объявлений Avito выросла до 11,65 млрд руб., это на 75% больше, чем в предыдущем году, сообщил один из акционеров компании - фонд Vostok New Ventures.

Скорректированный показатель EBITDA вырос почти в два раза - до 6,26 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2016 г. - 54%. В 2015 г. этот показатель составлял 49%.

Больше половины просмотров объявлений портала Avito уже приходится на мобильные устройства. В прошлом году число посещений портала выросло на 18% до 123 млрд руб. по сравнению с 104 млрд руб. в 2015 г. 59% посещений пришлись на мобильные устройства, в 2015 г. число таких посещений составляло 46%.

В IV квартале выручка Avito выросла на 54% до 3,3 млрд руб. Число просмотров выросло на 7% до 31 млрд руб. Из них 59% пришлись на мобильные устройства.

Avito владеет крупнейшим в России сайтом бесплатных объявлений. Эту компанию в 2007 г. основали предприниматели Йонас Нордландер и Филип Энгельберт. Два года спустя под этим назаванием в рунете заработала полноценная доска бесплатных объявлений (сейчас часть объявлений уже платная) о продаже или покупке вещей, сдаче и продаже недвижимости, автомобилей и т. п. Основной источник доходов Avito – взаимные платы за продвижение объявлений. Аналитики Goldman Sachs называют Avito самым быстрорастущим сервисом по размещению объявлений в мире.

В 2015 г. южноафриканский медиахолдинг Naspers увеличил долю в компании с 17,4 до 67,9%, заплатив за эти акции $1,2 млрд, исходя из оценки бизнеса Avito в $2,7 млрд, а с учетом долга - в 35 раз больше ее выручки за 2014 г. ($76,5 млн). Avito оценили лишь в 1,6 раза дешевле «Яндекса», хотя выручка поисковика на два порядка выше, чем у Avito, – 50,8 млрд руб. ($1,3 млрд) в 2014 г.