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Эксперты выбрали фильм ко Дню космонавтики

«Салют-7» соберет больше зрителей в кинотеатрах, чем «Время первых», считает экспертный совет Фонда кино
Фильм «Салют-7» рассказывает историю аварии на одноименной космической станции в 1985 г.
Фильм «Салют-7» рассказывает историю аварии на одноименной космической станции в 1985 г.
Кадр из фильма «Салют-7»

Фильм «Салют-7» должен привлечь в кинотеатры больше зрителей, чем аналогичный отечественный фильм о космосе «Время первых», решили эксперты государственного Фонда кино. О таком решении «Ведомостям» рассказали два члена экспертного совета фонда и подтвердил исполнительный директор фонда Антон Малышев.

Представитель «Базелевса» (производитель «Времени первых») это не комментирует. Связаться с Сергеем Сельяновым, продюсером фильма «Салют-7», пока не удалось.

Два этих российских фильма о космосе внезапно совпали по срокам проката – выход обоих приурочен ко Дню космонавтики (12 апреля). «Время первых» выходит именно в этот день, «Салют-7» – неделей раньше. Это стало проблемой не только для их продюсеров, но и для чиновников – обе картины частично профинансировал Фонд кино. Каждый год в прокат выходит всего несколько таких отечественных «фильмов-событий» с большим бюджетом. Если картины по столь схожей тематике выйдут практически одновременно, то недоберут часть денег, а значит, государственные деньги будут потрачены впустую, решили чиновники. Им и самим создателям картин оставалось только выбрать, какой фильм должен выйти в прокате первым – то есть в апреле.

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Разводить сроки выхода фильмов теперь пришлось чиновникам

Прежде чиновники никогда не сталкивались с такой проблемой и решили обратиться за рекомендациями к экспертному совету Фонда кино – в него входят продюсеры, режиссеры, кинокритики и прокатчики. Экспертный совет проголосовал на прошлой неделе, и большинство его членов сочли «аудиторно более привлекательным» именно «Салют-7».

При этом Министерство культуры готово отдать предпочтение фильму «Время первых», рассказали «Ведомостям» источник, близкий к министерству, и источник, близкий к создателям картины. Чем руководствуется министерство, они не знают, но ссылаются на указание министра культуры Владимира Мединского. И если Фонд кино, который финансировал картины, может только рекомендовать продюсерам те или иные сроки проката, то у министерства есть более жесткие меры воздействия – его чиновники могут выдать или не выдать фильму прокатное удостоверение на определенные даты. Без такого документа российские кинотеатры не могут показывать ни один фильм.

В протоколе экспертного совета Фонда кино отдельно указано мнение руководителя департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова («Ведомости» ознакомились с этим документом). Он не входит в экспертный совет фонда, но присутствовал на его последнем заседании и отдал предпочтение «Времени первых» (его голос не учитывался при общем подсчете). Сотрудники Минкультуры уже запросили документы у «Базелевса» на оформление прокатного удостоверения на апрель, знают два собеседника «Ведомостей». Представитель «Базелевса» это не комментирует. Представитель Минкультуры заявил, что пока министерство не получило документы ни по одной из двух картин: «Так что комментировать пока нечего».

«Салют-7» – история аварии на одноименной космической станции в 1985 г., ее сняла продюсерская компания СТВ Сельянова при поддержке ВГТРК. Производственный бюджет фильма – 470 млн руб., из которых около трети предоставил Фонд кино. «Время первых» рассказывает о первом выходе человека в открытый космос в 1965 г., продюсеры фильма – Тимур Бекмамбетов (основатель «Базелевса») и Евгений Миронов (он же играет главную роль) при поддержке «Первого канала». Бюджет не раскрывается. Контракт о показе картины на «Первом» не подписан, говорит источник в этой телекомпании. Ее представитель от комментариев отказался.

Фонд кино принял решение поддержать картины в 2014 г., и тогда продюсеры заявили разные сроки выхода картин в прокат - 2016 г. и 2017 г. Но при съемке обеих картин возникли сложности, и они затянулись. И если сначала «Базелевс» сообщал, что «Время первых» выйдет осенью 2017 г., то в прошлом сентябре заявил о переносе на весну 2017 г., а ближе к концу года сообщил о премьере именно 12 апреля. При этом «Салют-7» объявил о выходе в прокат в апреле 2017 г. больше года назад.

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В последние месяцы чиновники и Фонд кино предлагали продюсерам договориться между собой и развести сроки проката. В ситуацию вмешалась даже администрация президента – первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко в конце марта провел специальную встречу с продюсерами обеих картин, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к продюсерам. В администрацию президента обратился Миронов, знают они. Миронов не ответил на звонки «Ведомостей». Источники, близкие как к СТВ, так и к «Базелевсу», тем не менее настаивают, что продюсерам не нравится, что судьба картин в итоге решается с помощью административного ресурса.

В конце прошлого года попечительский совет Фонда кино (в этот главный исполнительный орган фонда входят и представители Минкультуры) решил, что в крайнем случае обратится к своему экспертному совету.

В экспертном совете фонда 20 членов. Двое, включая Сельянова, не голосовали из-за конфликта интересов, пятеро воздержались при голосовании по картинам, следует из протокола. Большинство оставшихся экспертов высказались за то, что первым в прокат должен выйти «Салют-7», они сочли эту картину аудиторно более привлекательной, чем «Время первых» (восемь голосов против пяти). Малышев подтвердил эти цифры.

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