«Ростех» объединяет свои активы в радиоэлектронике

«Ростех» объединяет две свои структуры: «Росэлектронику» и Объединенную приборостроительную корпорацию (ОПК), говорится в сообщении госкорпорации. «Росэлектроника» получает полномочия управления ОПК. Объединенная компания будет производить как компонентную базу, так и готовую продукцию.

В декабре прошлого года «Ростех» утвердил новую стратегию развития электронного кластера, согласно которой его ежегодная выручка в ближайшие девять лет должна расти в среднем на 22,4% и достигнуть в 2025 г. около 1,5 трлн руб. На объединенную компанию будет приходиться основная доля выручки кластера, и объединение повысит вероятность достижения стратегических целей кластера по выручке.

Также объединение структур позволит снизить риски, говорится в сообщении компании (в качестве примера представитель госкорпорации приводит риск срыва гособоронзаказа и федеральных целевых программ). Объединение позволит также снизить внутреннюю конкуренцию среди компаний кластера.

Сейчас холдинги кластера часто работают на смежных рынках, комментировала стратегию кластера в декабре прошлого года представитель «Ростеха». По ее словам, активы внутри холдингов будут перегруппированы по продуктовому принципу, после чего каждый из обновленных холдингов планирует привлекать частные инвестиции.

Сейчас «Ростех» рассматривает различные варианты стратегических инвесторов, приводятся в сообщении «Ростеха» слова диреткора радиоэлектронного кластера Сергея Куликова.

Временно исполнять обязанности гендиректора «Росэлектроники» будет Григорий Элькин – гендиректор НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина и генеральный конструктор по автоматизированным системам управления ОПК.