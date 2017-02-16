Телекоммуникации

«Ростех» объединяет свои активы в радиоэлектронике

ОПК вливается в «Росэлектронику»
Объединение структур позволит снизить риски, говорится в сообщении компании
Объединение структур позволит снизить риски, говорится в сообщении компании
Максим Стулов / Ведомости

«Ростех» объединяет две свои структуры: «Росэлектронику» и Объединенную приборостроительную корпорацию (ОПК), говорится в сообщении госкорпорации. «Росэлектроника» получает полномочия управления ОПК. Объединенная компания будет производить как компонентную базу, так и готовую продукцию.

«Ростех» собирается потратить $6 млрд на покупку радиоэлектронных активов
«Ростех» потратит $6 млрд на покупку радиоэлектронных активов
Его выручка в этом сегменте должна вырасти к 2025 году до 1,5 трлн рублей

В декабре прошлого года «Ростех» утвердил новую стратегию развития электронного кластера, согласно которой его ежегодная выручка в ближайшие девять лет должна расти в среднем на 22,4% и достигнуть в 2025 г. около 1,5 трлн руб. На объединенную компанию будет приходиться основная доля выручки кластера, и объединение повысит вероятность достижения стратегических целей кластера по выручке.

Также объединение структур позволит снизить риски, говорится в сообщении компании (в качестве примера представитель госкорпорации приводит риск срыва гособоронзаказа и федеральных целевых программ). Объединение позволит также снизить внутреннюю конкуренцию среди компаний кластера.

Сейчас холдинги кластера часто работают на смежных рынках, комментировала стратегию кластера в декабре прошлого года представитель «Ростеха». По ее словам, активы внутри холдингов будут перегруппированы по продуктовому принципу, после чего каждый из обновленных холдингов планирует привлекать частные инвестиции.

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Сейчас «Ростех» рассматривает различные варианты стратегических инвесторов, приводятся в сообщении «Ростеха» слова диреткора радиоэлектронного кластера Сергея Куликова.

Временно исполнять обязанности гендиректора «Росэлектроники» будет Григорий Элькин – гендиректор НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина и генеральный конструктор по автоматизированным системам управления ОПК.

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